Народные депутаты в Верховной Раде почтили минутой молчания память погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже оккупированной Керчи.

Об этом сообщает коррепондент LIGA.net.

Минуту молчания о погибших объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

"Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие русского мира ударило по детям", - сказал он, открывая пленарное заседание парламента.

Ранее вчера президент Петр Порошенко назвал случившееся в оккупированной Керчи "ужасным убийством" и отметил, что для Украины важно расследовать данный инцидент, так как в нем погибли украинские граждане.

Кроме того, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд от лица своей страны выразила соболезнования в связи с нападением.

"Ничто не может оправдать насилие против невинных школьников", - заявили в МИД Германии.

Также соболезнования высказала посол Великобритании в Украине Джудит Гуф. Сообщение она оставила в своем Twitter.

По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибших уже 20, все тела опознаны, но протоколы составлены не на всех. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился.

Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего. Также был опубликован предварительный список пострадавших от нападения в Керчи.