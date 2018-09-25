Верховная Рада Украины почтила память "жертв безумия русского мира" в Керчи
|11:59 18.10.2018
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|Крым
Народные депутаты в Верховной Раде почтили минутой молчания память погибших в результате нападения со взрывом и стрельбой в колледже оккупированной Керчи.
Об этом сообщает коррепондент LIGA.net.
Минуту молчания о погибших объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
"Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие русского мира ударило по детям", - сказал он, открывая пленарное заседание парламента.
Ранее вчера президент Петр Порошенко назвал случившееся в оккупированной Керчи "ужасным убийством" и отметил, что для Украины важно расследовать данный инцидент, так как в нем погибли украинские граждане.
Кроме того, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд от лица своей страны выразила соболезнования в связи с нападением.
"Ничто не может оправдать насилие против невинных школьников", - заявили в МИД Германии.
Также соболезнования высказала посол Великобритании в Украине Джудит Гуф. Сообщение она оставила в своем Twitter.
По версии российского следствия, 17 октября, студент четвертого курса технологического колледжа в Керчи, 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение с оружием, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погибших уже 20, все тела опознаны, но протоколы составлены не на всех. Большинство погибших и пострадавших – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских следователей, застрелился.
Российские правоохранители, исходя из имеющейся на данный момент информации, описали общую картину произошедшего. Также был опубликован предварительный список пострадавших от нападения в Керчи.
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