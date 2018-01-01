СНГ отказывается слушаться Путина

11:42 18.10.2018 0 комментариев Россия

СНГ, как одна из наиболее широких площадок по взаимодействию стран бывшего СССР, на которую особые надежды возлагает президент РФ В.Путин, продолжает преподносить ему неприятные сюрпризы.

Очередным холодным душем для Путина стали результаты заседания Совета глав государств Содружества, состоявшегося 28 сентября в Душанбе, пишет секция «Дельта» группы Информационное Сопротивление.

Вопреки ожиданиям российской стороны, которая пытается использовать формат СНГ для единоличного повышения значимости Москвы в Евразийском регионе, участники саммита проявили несговорчивость по ряду ключевых для Кремля позиций.

Как отмечают функционеры исполнительного комитета СНГ, кроме того, что сама по себе встреча завершилась лишь принятием ряда технических и организационных решений, также не удалось достичь консенсуса и по основному, болезненному для России, вопросу относительно Украины.

В частности стало известно, что российский президент лично настаивал на подписании итогового совместного заявления глав государств-участниц, которое обязывало бы Киев до конца этого года окончательно определиться со своим статусом в СНГ.

Однако лидеры Казахстана, Армении и Азербайджана сочли подобный шаг не конструктивным и противоречащим главному принципу Содружества, а именно - добровольности участия в нем.

При этом, вице-премьер-министр Туркменистана П. Агамурадов, возглавлявший в Душанбе национальную делегацию вместо Г. Бердымухамедова (который, кстати, отдал предпочтение участию в Генассамблее ООН) и номинально поддержавший указанную выше инициативу России, в завуалированной форме отказался вовлекать свою страну в российскую ловушку, сославшись на отсутствие у него необходимых полномочий.

Таким образом, в рядах СНГ все четче прослеживается линия раскола, где на смену единодушному протекционизму Москвы приходит осознание необходимости отстаивания странами-участницами собственных национальных интересов и выстраивания двусторонних взаимовыгодных отношений с другими государствами, в том числе, вопреки жесткому давлению Российской Федерации.

Не так все гладко у Путина и на других площадках, которые Россия рассматривает в качестве эффективного оппонента западным военно-политическим альянсам. Например, активное навязывание Кремлем членам ОДКБ идеи расширения взаимодействия этой организации с ООН в сфере миротворческой деятельности с целью привлечения Коллективных миротворческих сил ОДКБ к проведению операций в третьих странах, порождает резкое, хотя и скрытое отторжение.

Не прибавляет энтузиазма союзникам России и системная работа Белокаменной по наращиванию военного потенциала ОДКБ для дальнейшего противостояния с НАТО, что неизбежно влечет за собой «гонку вооружений» с последующими секвестрами бюджетов особо экономически зависимых и уязвимых стран-участниц.

Но помимо сугубо финансовых проблем, членство в подконтрольных России объединениях, а также «обоюдовыгодное» военно-техническое сотрудничество на двустороннем уровне грозит российским сателлитам гораздо более тяжелыми последствиями.

Показательным в этом смысле является пример Беларуси, на руководство которой оказывается постоянное давление и шантаж с целью вовлечения регулярных войск этого государства в вооруженные конфликты на стороне РФ в Сирии и Украине, чего Путин безапелляционно требовал у Лукашенко в ходе их сочинской встречи 21 сентября.

Естественно, в таких условиях проводимая Москвой агрессивная тактика навязывания своей воли сталкивается с все большим сопротивлением, и Путину уже не удается скрывать от большинства своих коллег по СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС истинные намерения Кремля по окончательному превращению их стран в государства-изгои.

Так, Азербайджан, который в лице своего президента И. Алиева устроил демарш во время упомянутого в начале статьи саммита СНГ, накануне этого мероприятия уже дал Путину четкий сигнал о недопустимости дальнейшего манипулирования и обмана. А именно, Алиеву удалось превратить визит Путина в Баку в полное фиаско российского президента, который вместо ожидаемого прорыва в сфере двустороннего ВТС выслушал резкую критику о несоблюдении данных им ранее обещаний способствовать решению приоритетного для Азербайджана нагорно-карабахского конфликта.



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