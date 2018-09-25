Стоимость авиабилетов в оккупированный Крым может снизиться после открытия железнодорожной части Керченского моста

11:15 18.10.2018 0 комментариев Крым

Жители России могут рассчитывать на снижение стоимости авиабилетов в оккупированный Крым после открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое экспертное мнение высказал заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, компании, которые занимаются различным типом перевозок, смогут конкурировать между собой. И запуск железнодорожного сообщения через пролив, уверен чиновник, вынудит реагировать авиакомпании.

«Если еще железнодорожники будут продолжать совершенствовать свою тарифную политику, в том числе запускать перевозки в режимах, близких к лоукостерам, то это окажет стимулирующее влияние на поведение авиакомпаний», – считает Голомолзин.

Что мешает конкуренции внутри самой отрасли авиаперевозок – замглавы ФАС не пояснил.

Напомним, дороговизна авиабилетов в оккупированный Крым не раз становилась причиной жалоб в ФАС.

Однако в ФАС утверждают, что лишь некоторые компании подняли тарифы выше средних значений, и массовый характер это не носило.

 



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