Балуха отправляют в колонию "пыток"
|10:51 18.10.2018
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|Крым
Украинского политзаключенного Владимира Балуха 18 октября этапируют в Керченскую колонию в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, говорится в сюжете телеканала ATR.
Керченская колония, куда планируют этапировать политзаключенного, имеет плохую славу. Правозащитники рассказывают о частых избиениях и издевательствах тюремщиков над заключенными.
Около 70 заключенных, которые отбывают наказание в этой колонии, писали жалобы на зверское отношение со стороны силовиков и утверждали, что для пыток над заключенными специально приезжали силовики с Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
Напомним, ранее Владимир Балух заявил, что на время этапа он прекращает голодовку, однако в колонии он намерен ее возобновить.
Напомним, Владимир Балух голодает с 19 марта. Он объявил бессрочную голодовку с требованием отменить его незаконный приговор.
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