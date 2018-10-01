Украинского политзаключенного Владимира Балуха 18 октября этапируют в Керченскую колонию в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, говорится в сюжете телеканала ATR.

Керченская колония, куда планируют этапировать политзаключенного, имеет плохую славу. Правозащитники рассказывают о частых избиениях и издевательствах тюремщиков над заключенными.

Около 70 заключенных, которые отбывают наказание в этой колонии, писали жалобы на зверское отношение со стороны силовиков и утверждали, что для пыток над заключенными специально приезжали силовики с Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Напомним, ранее Владимир Балух заявил, что на время этапа он прекращает голодовку, однако в колонии он намерен ее возобновить.

Напомним, Владимир Балух голодает с 19 марта. Он объявил бессрочную голодовку с требованием отменить его незаконный приговор.