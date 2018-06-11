Госдума рассмотрит проект заявления об “обострении ситуации” в Украине

10:26 18.10.2018 0 комментариев Россия

Госдума на заседании в четверг, 18 октября, рассмотрит проект заявления об “обострении ситуации” в Украине.

Документ был подготовлен и внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ и материалы Госдумы РФ.

Российские парламентарии указывают, что, якобы “саботируя минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей”. “Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса”, — решили подчеркнуть в проекте заявления.

В нем также добавляется, что “в этих позорных деяниях на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители”. “Государственная дума обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам”, — решили сказать российские политики.

Одновременно Госдума не смогла не обвинить украинские власти во вмешательстве в церковно-религиозные дела с целью “освящения” продолжения войны против пророссийских боевиков. “Устроители государственного переворота в Украине в 2014 году грубо вмешиваются в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви в Украине. Их цель — разрушить подлинную Православную церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и „освятить“ с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины”, — говорится в проекте заявления.

По мнению российских депутатов, официальный Киев, “по сути, вступил на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях”. “14 октября 2018 года мы стали свидетелями очередного неонацистского шествия в центре Киеве — бандеровцы использовали святой для православных верующих праздник Покрова Пресвятой Богородицы для призывов к расправе с россиянами и канонической Украинской православной церковью (УПЦ МП — ред.)”, — снова заговорили об это авторы документа.

В проекте заявления также обращается внимание на факты якобы “дискриминации русскоязычных граждан” в Украине. “Депутаты Верховной рады один за другим принимают законы, направленные против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией”, — отмечается в документе.

В связи с этим депутаты Госдумы намерены заявить, что “историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины”. “Еще не поздно остановиться”, — решили предупредить российские парламентарии.



Ещё на эту тему:

16:12 17.09.2018
У украинцев не будет гарантий соблюдения их прав при нахождении в РФ - в Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе
13:58 17.09.2018
Сделан первый шаг к отказу от Договора о дружбе с Россией
08:18 04.09.2018
Президент рассказал, когда в Кремле узнают о прекращении договора о дружбе с РФ
16:12 03.09.2018
Договор о дружбе с РФ не будут разрывать, а просто не продлят
08:47 29.08.2018
Возможный разрыв договора о дружбе с Украиной "освободит Россию от морально-политических обязательств"
17:50 28.08.2018
Украина готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ
19:28 11.07.2018
РФ будет игнорировать одностороннюю делимитацию границы в Азовском море также как и денонсацию двустороннего договора
12:46 11.06.2018
Гибридная блокада Азовского моря доказывает что Путин не отказался от идеи "Новороссии"
11:45 11.06.2018
"Россия берет Украину в кольцо". Эксперт рассказал, чем эйфория Путина грозит Киеву
15:46 08.11.2017
В Кремле прокомментировали возможный разрыв дипломатических отношений с Украиной
14:15 09.08.2017
Кабмин приостановил действие соглашения с РФ об экспорте военных товаров
11:19 22.12.2013
Глава МИД РФ считает, что соглашения в Москве подтвердили евразийский вектор Киева   7
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Все новости страны
Россия Россия
16:36 18.10.2018
ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"
11:42 18.10.2018
СНГ отказывается слушаться Путина
10:26 18.10.2018
Госдума рассмотрит проект заявления об “обострении ситуации” в Украине
08:51 18.10.2018
США отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в ООН
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
16:12 18.10.2018
Украина требует от РФ отпустить моряков, незаконно задержанных в оккупированном Крыму
15:20 18.10.2018
МИД Украины ждет от Европарламента практических идей решения кризиса на Азовском море
14:57 18.10.2018
МИД раскритиковал контакты Сирии с "властями" оккупированного Крыма
14:30 18.10.2018
Суд отменил арест средств, изъятых по делу о "вышках Бойко"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс