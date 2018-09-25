Российские газеты комментируют трагедию в Керчи. Учащийся 4-го курса колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков взорвал в столовой самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья.

По данным информагентств, погибли 20 человек, ранены около 50.

"Ведомости" называют керченскую трагедию самой кровавой в истории России из всех, связанных со стрельбой в учебных заведениях. Издание узнало мнение психологов и политологов о возможных причинах нападения, передает ВВС.

Школьные расстрелы - относительно недавнее явление в России, и с субкультурой, которая их поощряет, надо решительно бороться, говорит сотрудник МВД, пожелавший остаться неизвестным.

Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов считает, что к подобным трагедиям приводит общая ситуация в стране с разжиганием ненависти и поиском врагов.

В российском обществе агрессия зашкаливает и "проплескивается" через тот возраст, который психологи всегда называли возрастом бури и натиска, отмечает психолог: "Когда для каждого подростка главное - утверждение себя, чтобы его заметили и увидели, это ключевые характеристики поиска своего "я" в сложнейшем из возрастов. Когда эти поиски фрустрируются, когда подростковая жизнь совпадает с непонятностью в жизни страны, резким ростом неопределенности того, что будет не то что завтра, а через час, все это приводит к колоссальной невротизации и вспышке тревожности".

Главный риск в этой ситуации - продолжение курса на позиционирование молодежи как неполноценных людей, нуждающихся в опеке и контроле, считает политолог Михаил Виноградов: "Например, предложение наказывать за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги фактически исходит из того, что подростки не способны сами принимать решения".

Эксплуатация гипертревожности родителей за детей возможна, говорит Виноградов: "Есть риск, что эту ситуацию будут использовать для очередного ужесточения разных норм, хотя это скорее возможность поразмышлять над надуманностью ограничений. Разумнее подумать о том, что искусственные запреты (вроде мобильных телефонов в школах) создают точки напряженности. Однако в дискуссиях о воспитании молодого поколения в России не принято приглашать молодежь к равноправному участию и учитывать ее точку зрения".

Общественная экзальтация, которую мы наблюдаем в последние годы, не может не сказываться на умах подростков, полагает политолог Константин Калачев: "Происходит возведение дерзости в абсолют в том числе и в масштабах государства. Россия ведет себя дерзко на мировой арене, и очевидно, что в последние годы насаждались ценности, которые кто-то может воспринимать как культ силы. Это отличает Россию от тихих европейских стран и делает ее похожей на США - око за око, зуб за зуб. Когда сила воспринимается как неотъемлемое качество и единственное, за что уважают, то ничего другого ждать не стоит".