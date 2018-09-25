Трагедия в Керчи - следствие общей атмосферы в российском обществе
|10:01 18.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Российские газеты комментируют трагедию в Керчи. Учащийся 4-го курса колледжа в Керчи 18-летний Владислав Росляков взорвал в столовой самодельное взрывное устройство и открыл огонь из ружья.
По данным информагентств, погибли 20 человек, ранены около 50.
"Ведомости" называют керченскую трагедию самой кровавой в истории России из всех, связанных со стрельбой в учебных заведениях. Издание узнало мнение психологов и политологов о возможных причинах нападения, передает ВВС.
Школьные расстрелы - относительно недавнее явление в России, и с субкультурой, которая их поощряет, надо решительно бороться, говорит сотрудник МВД, пожелавший остаться неизвестным.
Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов считает, что к подобным трагедиям приводит общая ситуация в стране с разжиганием ненависти и поиском врагов.
В российском обществе агрессия зашкаливает и "проплескивается" через тот возраст, который психологи всегда называли возрастом бури и натиска, отмечает психолог: "Когда для каждого подростка главное - утверждение себя, чтобы его заметили и увидели, это ключевые характеристики поиска своего "я" в сложнейшем из возрастов. Когда эти поиски фрустрируются, когда подростковая жизнь совпадает с непонятностью в жизни страны, резким ростом неопределенности того, что будет не то что завтра, а через час, все это приводит к колоссальной невротизации и вспышке тревожности".
Главный риск в этой ситуации - продолжение курса на позиционирование молодежи как неполноценных людей, нуждающихся в опеке и контроле, считает политолог Михаил Виноградов: "Например, предложение наказывать за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги фактически исходит из того, что подростки не способны сами принимать решения".
Эксплуатация гипертревожности родителей за детей возможна, говорит Виноградов: "Есть риск, что эту ситуацию будут использовать для очередного ужесточения разных норм, хотя это скорее возможность поразмышлять над надуманностью ограничений. Разумнее подумать о том, что искусственные запреты (вроде мобильных телефонов в школах) создают точки напряженности. Однако в дискуссиях о воспитании молодого поколения в России не принято приглашать молодежь к равноправному участию и учитывать ее точку зрения".
Общественная экзальтация, которую мы наблюдаем в последние годы, не может не сказываться на умах подростков, полагает политолог Константин Калачев: "Происходит возведение дерзости в абсолют в том числе и в масштабах государства. Россия ведет себя дерзко на мировой арене, и очевидно, что в последние годы насаждались ценности, которые кто-то может воспринимать как культ силы. Это отличает Россию от тихих европейских стран и делает ее похожей на США - око за око, зуб за зуб. Когда сила воспринимается как неотъемлемое качество и единственное, за что уважают, то ничего другого ждать не стоит".
Ещё на эту тему:
Украина требует от РФ отпустить моряков, незаконно задержанных в оккупированном Крыму
Оккупантам мало – строят новое СИЗО в Инкермане
Стоимость авиабилетов в оккупированный Крым может снизиться после открытия железнодорожной части Керченского моста
Оккупационное "правительство" Севастополя сэкономило на дорогах ради обустройства "логова волков"
Украина будет требовать экстрадиции задержанного в Москве "вице-премьера" оккупированного Крыма
Фонд гарантирования подает иск против России в международный арбитраж за имущество потерянное в результате аннексии Крыма
В дом "керченского стрелка" Рослякова пришли с обысками, он оказался поклонником Путина и "Новороссии" / Фото
Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи
Добро пожаловать в гавань. Крымчане, вас же предупреждали, что такое быть Россией, — Аркадий Бабченко
В оккупированном Крыму оштрафовали 18 человек за отказ служить в армии страны агрессора