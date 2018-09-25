В пояснительной записке к закону о внесении изменений в бюджет оккупированного Севастополя, который приняло так называемое "заксобрание", говорится, что 24,429 млн рублей "правительство" Севастополя выделяет на "работы по восстановлению площадок и дорог при подготовке фестивалей – в районе горы Гасфорта, Большой туристический слет "Артека", "Детский слет Севастополя". При этом работы, о которых идет речь, уже выполнены.

Разгадка тайны проста, пишут Примечания ссылаясь на издание Форпост: до середины июля, т.н. "правительство" Севастополя имело право самостоятельно вносить изменения в сводную бюджетную роспись. В результате были осуществлены кассовые выплаты и по территории у горы Гасфорта (находится в аренде у МАНО "Ночные волки"), и по Тороповой даче (находится в аренде у структур близких к группе компаний "Эллада"), где проходили детские туристические слеты. Теперь эти действия просто узаконены.

Как выснило издание, деньги выделялись на организацию стационарного освещения (этим занималось ГБУ «Горсвет») и на ремонт дороги силами ГБУ «Севавтодор».

«Во-первых, «Горсвет» должен заниматься только освещением улиц, - пояснил источник "Форпоста". - Территория у горы Гасфорта в уличную сеть города Севастополя не входит, так же, как и автомобильная дорога, которую сделал «Севавтодор», превысивший в данном случае свои полномочия. Во-вторых, территория эта находится в долгосрочной аренде, и на ней ведется коммерческая деятельность. Под видом проведения одноразового фестиваля фактически были за бюджетный счет выполнены работы для коммерческого объекта».

С информацией о выделении 24,5 млн на обустройство логова «волков» в пояснительной записке соседствуют суммы средств, снятых с ремонта и обслуживания дорог и дворов Севастополя.

На 22 932,4 тыс. рублей уменьшен объем средств на содержание автомобильных дорог, на 33,2 тыс. рублей – расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог, на 1 386,8 тыс. рублей — затраты на ремонт внутридворовых дорог и придомовых территорий.