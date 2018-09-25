В Брюсселе, 17 октября 2018, комиссия Украина-НАТО обсудила аспекты военного конфликта на Донбассе, а также ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Также в заседании комиссии на уровне послов принял участие министр временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.

Один из чиновников НАТО сообщил, что "государства-члены НАТО выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму".

В НАТО подчеркнули важность полного выполнения минских договоренностей, а также заверили в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.

По итогам заседания Вадим Черныш заявил, что Киев "максимально упростил порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории, это касается лекарств, что должны оперативно и бесперебойно попадать к больным, продовольственных продуктов, строительных материалов и реагентов для очистки воды.

Он заверил, что приоритетом для Украины является обеспечение питьевой водой населения в неподконтрольных районах Донбасса.