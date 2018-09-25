Комиссия Украина-НАТО обсудила ситуацию в Крыму и на Донбассе
|08:31 18.10.2018
|0 комментариев
|Крым
В Брюсселе, 17 октября 2018, комиссия Украина-НАТО обсудила аспекты военного конфликта на Донбассе, а также ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Также в заседании комиссии на уровне послов принял участие министр временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш.
Один из чиновников НАТО сообщил, что "государства-члены НАТО выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму".
В НАТО подчеркнули важность полного выполнения минских договоренностей, а также заверили в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности.
По итогам заседания Вадим Черныш заявил, что Киев "максимально упростил порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории, это касается лекарств, что должны оперативно и бесперебойно попадать к больным, продовольственных продуктов, строительных материалов и реагентов для очистки воды.
Он заверил, что приоритетом для Украины является обеспечение питьевой водой населения в неподконтрольных районах Донбасса.
Ещё на эту тему:
МИД раскритиковал контакты Сирии с "властями" оккупированного Крыма
В Меджлисе заявили готовности российских оккупантов приступить к новым репрессиям против крымских татар
Оккупанты "из соображений гуманности" отпустили моряка незаконно задержанного в Крыму судна
Непризнанная Абхазия поставит в оккупированный Крым около 600 тыс. тонн песка и щебня до конца 2019 года
Кремль создает анклав непризнанных территорий - обзор поездки делегации из оккупированного Крыма в Сирию
Представительство Президента Украины в АРК предлагает отменить закон о свободной экономической зоне “Крым”