В России из-за санкций разваливается высокотехнологичное "импортозамещение"

08:14 18.10.2018 0 комментариев Россия

Российская компания Ангстрем-Т, которая в 2008 году взяла кредит во Внешэкономбанке в размере 815 миллионов евро на строительство завода по производству микросхем в Зеленограде, не смогла начать возврат средств.

Как сообщает Reuters, в ближайшие месяцы банк заберет завод за долги и станет акционером Ангстрем-Т, передает Гларед.

Экс-министр связи России Леонид Рейман, который является владельцем предприятия, рассказал журналистам, что предприятие накопило большое количество долгов из-за антироссийских санкций США. По словам бывшего чиновника, предприятие создавалось с использованием американских технологий: оборудование приобреталось у фирмы Advanced Micro Devices, а лицензия на производство чипов у IBM.

"Несмотря на то, что мы изначально получали согласование у Государственного департамента США на этот проект и поставку технологий сюда, санкции привели к тому, что сроки его реализации затягиваются. Завод работает, продукция производится, но есть же вопрос загрузки производства", — сказал Рейман.

Отмечается, что выручка предприятия за этот период составила 101 миллион рублей, а чистый убыток – 10,3 миллиарда рублей. Более того, завод за это время существенно технологически устарел.

"Рынок чипов 90-130 нанометров, которые производит Ангстрем-Т, за последние годы значительно сократился, поэтому завод и не могут загрузить – спроса на данные чипы в таком объеме нет. Все мировые производители микросхем уже производят чипы в 45-65 нанометров и еще ниже", - рассказал авторам материала один из сотрудников завода.

Выпускаемые на Ангстрем-Т чипы используются в смартфонах мировых производителей Apple, Samsung и Sony, ноутбуках и другой электронике. Однако в сентябре 2016 года данное предприятие и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний. Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии.



Ещё на эту тему:

18:28 17.10.2018
Шведская "дочка" российской компании Rusal на грани закрытия из-за санкций
09:51 17.10.2018
США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию
10:25 16.10.2018
Страны Евросоюза утвердили новый санкционный режим по химоружию
09:29 10.10.2018
Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
14:29 08.10.2018
США "заморозили" недвижимость Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне
20:06 05.10.2018
Черноморский флот РФ не получит новые фрегаты из-за отсутствия украинских комплектующих
08:43 05.10.2018
Россия отложила поставки Индонезии российских истребителей Су-35 из-за будущих санкций США
18:18 03.10.2018
США готовы вести санкции против Индии из-за российских С-400
14:00 02.10.2018
Южная Корея освободила задержанное российское судно "Севастополь"
08:08 02.10.2018
Банк России наращивает долю китайского юаня в золотовалютных активах
21:45 01.10.2018
Российские авиакомпании прогорели на международных рейсах
10:57 01.10.2018
РФ просят Южную Корею официально объяснить факт задержания российского санкционного судна
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
14:04 18.10.2018
Пашинян если и пойдет на разворот во внешнеполитическом курсе страны, то только в мягкой форме
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
15:47 18.10.2018
Македония и НАТО начинают официальные переговоры о вступлении
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
12:25 18.10.2018
Включение «евроинтеграции» в Конституцию Молдовы было принято в первом чтении, но провалено во втором
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Все новости страны
Россия Россия
16:36 18.10.2018
ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"
11:42 18.10.2018
СНГ отказывается слушаться Путина
10:26 18.10.2018
Госдума рассмотрит проект заявления об “обострении ситуации” в Украине
08:51 18.10.2018
США отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в ООН
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
16:59 18.10.2018
США хотят передать украинской армии фрегаты Oliver Hazard Perry для защиты на Черном и Азовском морях / Фото
16:12 18.10.2018
Украина требует от РФ отпустить моряков, незаконно задержанных в оккупированном Крыму
15:20 18.10.2018
МИД Украины ждет от Европарламента практических идей решения кризиса на Азовском море
14:57 18.10.2018
МИД раскритиковал контакты Сирии с "властями" оккупированного Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс