Российская компания Ангстрем-Т, которая в 2008 году взяла кредит во Внешэкономбанке в размере 815 миллионов евро на строительство завода по производству микросхем в Зеленограде, не смогла начать возврат средств.

Как сообщает Reuters, в ближайшие месяцы банк заберет завод за долги и станет акционером Ангстрем-Т, передает Гларед.

Экс-министр связи России Леонид Рейман, который является владельцем предприятия, рассказал журналистам, что предприятие накопило большое количество долгов из-за антироссийских санкций США. По словам бывшего чиновника, предприятие создавалось с использованием американских технологий: оборудование приобреталось у фирмы Advanced Micro Devices, а лицензия на производство чипов у IBM.

"Несмотря на то, что мы изначально получали согласование у Государственного департамента США на этот проект и поставку технологий сюда, санкции привели к тому, что сроки его реализации затягиваются. Завод работает, продукция производится, но есть же вопрос загрузки производства", — сказал Рейман.

Отмечается, что выручка предприятия за этот период составила 101 миллион рублей, а чистый убыток – 10,3 миллиарда рублей. Более того, завод за это время существенно технологически устарел.

"Рынок чипов 90-130 нанометров, которые производит Ангстрем-Т, за последние годы значительно сократился, поэтому завод и не могут загрузить – спроса на данные чипы в таком объеме нет. Все мировые производители микросхем уже производят чипы в 45-65 нанометров и еще ниже", - рассказал авторам материала один из сотрудников завода.

Выпускаемые на Ангстрем-Т чипы используются в смартфонах мировых производителей Apple, Samsung и Sony, ноутбуках и другой электронике. Однако в сентябре 2016 года данное предприятие и ряд других микроэлектронных компаний из РФ попали в санкционный список Вашингтона.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа начала работу над пакетом новых санкций, направленных против российских и иранских компаний. Под удар попадут компании, работающие над восстановлением Сирии.