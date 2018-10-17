После введения администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на импорт товаров, произведенных в Китае, размещение производства в Китае для европейских компаний, стало дороже, чем в Украине и Румынии.

В частности, из-за ориентаци таких компаний на экспорт товаров на рынки США, продукция, изготовленная на китайских заводах, становится слишком дорогой и, соответственно, не конкурентоспособной, передает телеканал ZIK ссылаясь на «Громадское».

«Сейчас, после введения пошлин, восточноевропейские страны, в частности Украина и Румыния, имеют более низкий уровень затрат, чем Китай. Кроме этого, наша компания рассматривает размещение производства в Бангладеш», – сообщил Мирослав Вана, менеджер чешской компании Ltd Crystal.

Отметим, что 17 сентября США ввели пошлины на самую большую порцию китайского импорта, стоимость которого составляет 200 миллиардов долларов в год. Вскоре в Китае ответили, что введут пошлины на американский импорт, стоимость которого составит 60 миллиардов долларов в год.

В целом с начала торгового спора с Китаем, США ввели таможенные ограничения на 250 миллиардов долларов китайского импорта.

Кроме этого, Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 267 миллиардов долларов товаров из Китая.