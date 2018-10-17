Азовское море – не является тем водоемом, где решаются геополитические задачи. Это внутреннее море, поэтому все действия военного характера, которые будут происходить на этом море, будут тактического характера.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил экс-командующий ВМС Украины в 2014-2016 годах Сергей Гайдук, комментируя обострение ситуации в Азовском море.

«Поэтому, что касается военного аспекта, военной составляющей, Украине необходимо создание межвидового группировки. Зная слабость морской составляющей, она должна быть компенсирована авиационной составляющей и мощным береговым группировкой. И как один из вариантов, в случае обострения ситуации и прямых военных действий на море, – использование взрывных и невзрывных минных заграждений как защита прибрежной территории от возможной высадки десантов, диверсионных групп и провокаций с морского направления», – отметил гость программы.

Сергей Гайдук объяснил, что в состав межвидовой группировки должны входить сухопутная, авиационная, морская и специальная оперативно-боевая составляющие.

«Я имею в виду систему наблюдения, систему разведки, в том числе использование беспилотных летательных аппаратов. Будет очень полезно и выгодно, если мы заранее будем понимать замысел противника», – отметил экс-командующий ВМС.

В то же время Сергей Гайдук отметил, что прямой конфликт на Азовском море не стоит исключать.

«Но мы должны учитывать то, что осенне-зимний период на Азове сложный за счет льда. Поэтому каких-либо активных действий на море, с учетом того, что зимой там постоянно работают ледоколы, я не вижу смысла ожидать. Но к диверсиям со стороны так называемых флотов «ДНР» надо ожидать. К этому мы должны быть готовы», – заявил Гайдук и добавил, что прямое обострение на Азове будет зависеть от действий Украины на суше.