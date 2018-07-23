Воздушные Силы Украины могут пригласить принять участие в совместных учениях со странами НАТО в Румынии в следующем году.

Об этом сообщил директор программ партнерства Национальной гвардии Калифорнии, подполковник Роберт Свертфагер в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту Укринформа.

“Я ожидаю, что Украина получит приглашение на учения в Румынию и Польшу. Это будет следующим шагом. Мы поделимся своим калифорнийским опытом переброски войск (а мы в этом - лучшие), чтобы Украина могла свои Воздушные Силы отправить в Румынию в следующем году”, - рассказал Свертфагер.

Он уточнил, что участие украинских самолетов в таких учениях способствовало бы региональному сотрудничеству.

“Взять эскадрилью МИГ-29, СУ-27, СУ-25, СУ-24, АН-26, и перебросить свои воздушные силы на Юг, в Румынию, чтобы поддержать региональные учения со своими соседями”, - поделился он ожиданиями.

Подполковник Национальной гвардии Калифорнии отметил, что и нынешние учения “Чистое Небо - 2018” усиливают безопасность в регионе.

Как сообщалось, в Украине 8-19 октября проходят масштабные военные учения "Чистое небо – 2018". В них принимают участие высококвалифицированные пилоты из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Соединенных Штатов и Украины. С украинской стороны к учениям привлечено около 20 самолетов разных типов, вертолетов и БПЛА, а также стационарных и мобильных радиолокационных подразделений и мобильных огневых групп подразделений ПВО.