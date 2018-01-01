Прокуратура Автономной Республики Крым потребует экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Виталия Нахлупина, задержанного в Москве.

Об этом сообщает прокуратура АРК, передает Укринформ.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации относительно ареста и дальнейшей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", – отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

В прокуратуре напомнили, что прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального досудебного расследования 29.12.2016 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Нахлупина В., который обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"В ходе расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства того, что указанный депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и способствовал оккупации Крыма", - прокомментировал прокурор.

В частности, при его непосредственном участии незаконно приняли так называемую "Конституцию Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Кроме того, он в марте 2014 года через официальный сайт Верховной Рады Автономной Республики Крым открыто обратился к жителям автономии о необходимости принять активное участие в общекрымском референдуме и проголосовать за "присоединение" полуострова Крым к Российской Федерации.

Кроме того, по результатам досудебного расследования установлено, что Нахлупин В.Г. принял участие в незаконно организованных на территории АР Крым выборах в незаконно созданный орган “Государственный Совет Республики Крым” от Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

По результатам вышеуказанных выборов Нахлупин был избран "депутатом" "Государственного Совета Республики Крым" первого созыва, где он осуществлял полномочия депутата до 19.01.2016, то есть до досрочного их прекращения.

Напомним, 17 октября сотрудники правоохранительных органов России задержали в Москве заместителя "председателя Совета министров" оккупированного Крыма Виталия Нахлупина.