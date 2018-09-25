Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь» ЧФ РФ, несущие в районе оккупированной Керчи боевое дежурство по противовоздушной обороне, тренировались защищаться от нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.

Личный состав ЗРПК «Панцирь» на тренировке отработал задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, проникших на территорию военного объекта.

Для максимального приближения к реальным условиям военнослужащими в ходе тренировки были использованы холостые боеприпасы и имитационные взрывные устройства.

Подобные тренировка ЧФ РФ проводит в дневное и ночное время для поддержания оперативного режима на территории объекта, несущего боевое дежурство.

Генштаб Украины все так называемые учения, проводимые Россией в оккупированном Крыму, считает незаконными.