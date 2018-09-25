Оккупанты провели учения расчетов ЗРПК «Панцирь» в районе Керчи
|20:30 17.10.2018
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|Крым
Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь» ЧФ РФ, несущие в районе оккупированной Керчи боевое дежурство по противовоздушной обороне, тренировались защищаться от нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.
Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, передает Флот - 2017.
Личный состав ЗРПК «Панцирь» на тренировке отработал задачи по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, проникших на территорию военного объекта.
Для максимального приближения к реальным условиям военнослужащими в ходе тренировки были использованы холостые боеприпасы и имитационные взрывные устройства.
Подобные тренировка ЧФ РФ проводит в дневное и ночное время для поддержания оперативного режима на территории объекта, несущего боевое дежурство.
Генштаб Украины все так называемые учения, проводимые Россией в оккупированном Крыму, считает незаконными.
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