Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров опубликовал заявление Меджлиса, в котором полная ответственность за произошедшее массовое убийство в колледже в Керчи возлагается на оккупационные власти Крыма и Российскую Федерацию как страну-оккупанта.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю соболезнование родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии, случившейся в политехническом колледже города Керчи, временно оккупированного Российской Федераций. Вина и ответственность за последствия случившейся трагедии полностью и целиком возлагаются на российские оккупационные власти и органы власти Российской Федерации – государства, оккупировавшего Крым", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду, 17 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

Р.Чубаров также добавил, что, опубликованное российским интернет-изданием "Лента.РУ" утверждение о якобы "татарском" следе в трагедии говорит "о готовности российских оккупантов приступить к новым репрессиям и гонениям против крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму".