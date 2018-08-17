США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
|19:59 17.10.2018
|0 комментариев
|Турция
Государственный секретарь США Майк Помпео в среду, 17 октября, заявил, что ожидает скорого решения о санкциях США против Турции, отметив, что некоторые из них были непосредственно связаны с тем, что Анкара задержала американского пастора, которого выпустили на прошлой неделе.
Об этом пишет Reuters, сообщает Европейская правда.
"Мы примем это решение в скором времени", - сказал Помпео.
В прошлую пятницу суд в Турции освободил заключенного американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняла в связях с террористическими организациями.
Он отрицал обвинения в шпионаже, которое грозило ему 35-летним сроком заключения. Из-за ареста Брансона в последние месяцы обострилась напряженность между США и Турцией.
Анкара предлагала освободить Брансона в обмен на смягчение наказания для турецкого государственного банка Halkbank. Американские чиновники отклонили предложение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем могут обсуждаться другие вопросы.
В августе США наложили санкции на министров турецкого правительства, а Турция отреагировала повышением тарифов.
Ещё на эту тему:
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
Госдеп о переговорах Чавушоглу и Помпео
Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли
СМИ узнали, что Эрдоган собирается с визитом к Трампу
В Турции задержаны два человека в рамках расследования дела об обстреле американского посольства
Посольство США в Анкаре признательно турецкой полиции
В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Турция оспорит пошлины США в ВТО