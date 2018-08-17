Государственный секретарь США Майк Помпео в среду, 17 октября, заявил, что ожидает скорого решения о санкциях США против Турции, отметив, что некоторые из них были непосредственно связаны с тем, что Анкара задержала американского пастора, которого выпустили на прошлой неделе.

Об этом пишет Reuters, сообщает Европейская правда.

"Мы примем это решение в скором времени", - сказал Помпео.

В прошлую пятницу суд в Турции освободил заключенного американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняла в связях с террористическими организациями.

Он отрицал обвинения в шпионаже, которое грозило ему 35-летним сроком заключения. Из-за ареста Брансона в последние месяцы обострилась напряженность между США и Турцией.

Анкара предлагала освободить Брансона в обмен на смягчение наказания для турецкого государственного банка Halkbank. Американские чиновники отклонили предложение, заявив, что Брансон должен быть освобожден, прежде чем могут обсуждаться другие вопросы.

В августе США наложили санкции на министров турецкого правительства, а Турция отреагировала повышением тарифов.