Госгеонедра проверят одесский шельф на нефть и газ
|19:32 17.10.2018
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|Украина
Государственная служба геологии и недр организовала экспедицию по поиску нефти и газа врамках Килийского-Змеиного выступа, в северо-западной части шельфа Черного моря.
Об этом сообщил и.о. Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, передает Апостроф.
"Первоочередными для отработки намечены профили, которые пересекают структуры Медуза и Медуза южная, объекты предполагается подготовить к нефтегазопоисковому бурению в текущем году. Морские работы будут выполняться круглосуточно в непрерывном режиме излучения и приема - регистрации сейсмического сигнала на ходу судна. Надеемся, единственное научное судно выдержит такое испытание", - заявил глава Службы.
Также, по его словам, объем сейсморазведочных работ с использованием высокочастотной аппаратуры составит 1000 линейных километров. Работы планируется провести за 15 дней.
Олег Кирилюк также добавил, что шельф Черного моря на юге Украины освоен лишь на 4%. При этом ученые предполагают, что запасы газа в этом районе составляют не менее 40 млрд куб. м на площади в 7 тыс. кв. метров.
Также ранее госменеджер заявлял, что Госгеонедра планируют в октябре-ноябре выставить на аукцион 2 оффшорных участка. И, что в ближайшее время предприятие "Причерноморье ГРГП" планирует провести комплекс геофизических и геохимических исследований и подготовку к бурению перспективных объектов.
Напомним, что научно-исследовательское судно "ISKATEL" второй раз за этот год вышло в рейс для выполнения морских геофизических работ в пределах Килийского-Змеиного выступления, на северо-западном шельфе Черного моря.
Справка
Научно-исследовательское судно "SKATEL" является специализированным инструментом для выполнения сейсморазведочных работ. Как в отрезке среднечастотного излучения, так и с применением технологии высокочастотного излучения. Низкий уровень шума двигателей позволяет судну получать качественную и подробную геологическую информацию.
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