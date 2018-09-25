Устроивший теракт в политехническом колледже Керчи с 18 трупами и десятками раненых Владислав Росляков именовал себя Вконтакте "Владиславом Рейхом".

Он был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, расстрелявших 13 человек в американской школе "Колумбайн". Об этом сообщают Українські Новини ссылаясь на ряд российских СМИ.

По заявлениям его одногрупников, Росляков интересовался маньяками и был замкнутым. На страницах в социальных сетях у студента - панковские, анархистские посты, репосты плакатов "Новороссии", а также посты а-la "Колумбайн".

Росляков застрелился в библиотеке колледжа. Именно там нашли его тело. Об этом сообщил глава Крыма Аксенов, передает Mash.

В дом Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен. Возможно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчатыми веществами. Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда - в том числе - отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших - женщина была на рабочем месте и принимала пациентов, пострадавших в теракте.