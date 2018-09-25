В дом "керченского стрелка" Рослякова пришли с обысками, он оказался поклонником Путина и "Новороссии" / Фото
|17:43 17.10.2018
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|Крым
Устроивший теракт в политехническом колледже Керчи с 18 трупами и десятками раненых Владислав Росляков именовал себя Вконтакте "Владиславом Рейхом".
Он был поклонником Эрика Харриса и Дилана Клиболда, расстрелявших 13 человек в американской школе "Колумбайн". Об этом сообщают Українські Новини ссылаясь на ряд российских СМИ.
По заявлениям его одногрупников, Росляков интересовался маньяками и был замкнутым. На страницах в социальных сетях у студента - панковские, анархистские посты, репосты плакатов "Новороссии", а также посты а-la "Колумбайн".
Росляков застрелился в библиотеке колледжа. Именно там нашли его тело. Об этом сообщил глава Крыма Аксенов, передает Mash.
В дом Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен. Возможно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчатыми веществами. Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда - в том числе - отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших - женщина была на рабочем месте и принимала пациентов, пострадавших в теракте.
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