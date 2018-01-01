Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
|19:10 17.10.2018
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|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между странами.
Затем главы двух государств сделали заявления для прессы, сообщает DESCHIDE.MD.
Президент Игорь Додон назвал сегодняшний день историческим, так как Молдова и Турция заключили стратегическое партнерство.
«Турция сыграла очень важную роль при разрешении проблемы на юге страны. Была создана Гагаузская автономия, то есть [Турция] сделала свой вклад в государственность Республики Молдова», — сказал президент РМ.
По мнению Додона, Гагаузия — дополнительная гарантия государственности Республики Молдова: «Я настаиваю на том, чтобы и дальше включать в Конституцию гарантии, подписанные в 1994 году в отношении статуса Гагаузии».
Президент также прокомментировал финансовую помощь Турции при ремонте здания президентуры.
«[Турция] помогла при строительстве разрушенного здания президентуры после попытки госпереворота в 2009 году. Наш друг по несчастью тоже стал целью аналогичной попытки государственного переворота. Меня радует, что Турция помогла при ремонте государственного здания», — добавил Додон.
В свою очередь президент Турции сказал, что Заявление о стратегическом партнерстве — это не просто бумага: «Подобный документ между нашими странами создаст механизм по развитию стратегических отношений».
Реджеп Эрдоган отметил, что как во время приватной беседы с Додоном, так и во время дискуссий между делегациями речь шла о соблюдении суверенитета Республики Молдова. «И здесь я говорю не только о Гагаузской автономии, но и о приднестровском регионе», — подчеркнул он.
Президент Турции вскользь коснулся и вопроса о высланных турецких учителях. Он дал понять, что после попытки госпереворота в стране представители «террористической организации» (движение Фетхуллаха Гюлена, — прим.) внедрились в госинституты. Такие попытки предпринимались, по его словам, и в Молдове.
Что касается ремонта президентуры, Эрдоган заявил, что не понимает, откуда столько негативных мнений по этому вопросу. По его словам, «эта помощь — символ нашей дружбы».
Игорь Додон попросил турецкого лидера прислать в Молдову оригинал или копию сабли Штефана чел Маре. Эрдоган ответил, что немедленно свяжется с министром культуры и туризма с просьбой заказать копию этой сабли.
В конце Игорь Додон наградил Эрдогана Орденом Республики.
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