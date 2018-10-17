Фонд гарантирования подает иск против России в международный арбитраж за имущество потерянное в результате аннексии Крыма

18:55 17.10.2018 0 комментариев Крым

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает процедуру подготовки иска против Российской Федерации за имущество «Дельта банка», потерянное в результате аннексии Крыма.

Соответствующий тендер на закупку услуг юридического сопровождения дела объявили в ФГВФЛ накануне, передает  телеканал ZIK  ссылаясь на «Громадське».

«Услуги по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах и иных действий по взысканию с Российской Федерации компенсации за потерю АО «Дельта Банк» инвестиций на территории Автономной Республики Крым в результате их экспроприации, национализации или воздействию мер, равным по последствиям экспроприации», – говорится в описании предмета закупки, выставленном на продажу.

Отмечается, что в судебном процессе Фонд гарантирования будет требовать взысканию с России компенсации, в частности за счет активов России, расположенных за рубежом.

«Дельта Банк» был ликвидирован в 2015 году. На то время он был четвертый по размеру совокупных активов банком Украины. Принадлежит банк Николаю Лагуну.

Напомним, 12 сентября стало известно, что Киевский апелляционный суд наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков «ВТБ», «Проминвестбанк» и «Сбербанк» для исполнения решения Гаагского арбитража по иску бывшего председателя Приватбанка и других украинских компаний, потерявших активы в результате аннексии Крыма

После этого российский государственный «Внешэкономбанк» направил иск против Украины в Стокгольмский арбитраж из-за «экспроприации» активов.

Также отмечается, что российские государственные банки обжалуют решение Киевского суда в Верховном суде Украины.

Напомним, что Третейский суд в Гааге обязал Российскую Федерацию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 миллионов долларов.

Россию признали ответственной за нарушения прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Ранее стало известно, что национальная энергетическая компания Укрэнерго начинает инвестиционный спор с Россией относительно имущества и доходов компании, утраченных вследствие аннексии Крыма. 



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