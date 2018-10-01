Шведская "дочка" российской компании Rusal на грани закрытия из-за санкций
|18:28 17.10.2018
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|Россия
Из-за риска вторичных санкций оказалось на грани закрытия дочернее предприятие российской компании "Русал" (UC Rusal) в Швеции Kubikenborg Aluminum AB.
Об этом заявил посол Швеции в России Петер Эриксон, пишет Европейская правда со ссылкой на РБК.
"Если быть честным и откровенным, то санкции США в отношении компании UC Rusal Олега Дерипаски оказались непредсказуемыми и их последствия для шведских предприятий могут быть значительными. Kubikenborg Aluminum, "дочка" "Русала" в Швеции, находится на грани закрытия из-за вторичных санкций", - сказал он.
По словам посла, проблемы шведского предприятия стали неожиданностью. "Это не было целью американских властей, но так получилось, потому что экономика глобальна. И для нас, и для вас это было непредсказуемо", - пояснил он.
Эриксон отметил, что большинство шведских компаний начали работать с Россией в девяностых годах и открыли свои представительства задолго до того, как были введены антироссийские санкции. "У нас нет сведений, что какие-то шведские производители уходят с российского рынка", - добавил он.
Произведенный на заводе Kubikenborg Aluminium AB алюминий используется в автомобильной, строительной и упаковочной промышленностях. Компания базируется в шведском городе Сундсвалль.
Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля. В министерстве позже отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями. В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal. Однако в Минфине США заявили, что это непосредственно не является основанием для вывода компании из-под санкций.
Неамериканские компании и банки, сотрудничающие с фигурантами списка санкций США, могут попасть под так называемые вторичные санкции из-за "значительных" соглашений с компаниями из списка Минфина. Им могут грозить штрафы и другие ограничения.
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