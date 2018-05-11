Украина и Болгария будут готовить соглашение о трудовой миграции
|18:01 17.10.2018
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|Украина
Украина и Болгария договорились провести переговоры по заключению двустороннего соглашения о регулировании трудовой миграции.
Об этом пишет "Правительственный портал", сообщает Европейская правда.
В правительстве объясняют этот шаг "необходимостью обеспечения на законодательном уровне защиты социально-трудовых прав украинских граждан, которые осуществляют оплачиваемую деятельность на территории Республики Болгария, и граждан Республики Болгария, осуществляющих оплачиваемую деятельность на территории Украины".
Согласно сообщению, Кабинет министров утвердил делегацию для участия в переговорах и директивы, в которых сформулирована позиция украинской стороны. В состав делегации войдут представители Минсоцполитики, Минюста и МИД.
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