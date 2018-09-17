Глава МИД Греции подал в отставку
|17:34 17.10.2018
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|Греция
Глава МИД Греции Никос Котзиас подал в отставку на следующий день после спора на заседании правительства с министром обороны.
Об этом сообщает Ekathimerini, передает Европейская правда.
По данным источников газеты, Котзиас был расстроен тем фактом, что премьер Алексис Ципрас не поддержал его в споре с министром обороны Паносом Каменосом.
Во время заседания правительства во вторник, 16 октября, Каменос обвинил Котзиаса в том, что он неправильно руководил тайными фондами МИД и был человеком американского миллиардера финансиста Джорджа Сорроса.
Помощники, близкие к министру иностранных дел, заявили, что он был "глубоко оскорблен обвиненими".
У министров также наблюдались разногласия во взглядах по соглашению с Македонией. В частности, Котзиас, участвовавший в подписании соглашения, критиковал Каменоса, который предлагал альтернативное соглашение.
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