Пограничники усилили меры безопасности на админгранице с оккупированным Крымом из-за взрывов в Керчи
|17:07 17.10.2018
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|Крым
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе со временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи.
Сообщается на официальном сайте погранведомства в среду, 17 октября, передает Интерфакс-Украина.
"Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, которые пересекают админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, который несет службу в контрольных пунктах и осуществляют непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов", - говорится в сообщении.
Кроме того, усилены наряды и военное наблюдение, организовано взаимодействие с правоохранительными органами, информируют в Госпогранслужбе.
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