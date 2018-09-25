Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе со временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи.

Сообщается на официальном сайте погранведомства в среду, 17 октября, передает Интерфакс-Украина.

"Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, которые пересекают админграницу, и личного состава. Основное внимание персонала, который несет службу в контрольных пунктах и осуществляют непосредственную охрану административной границы, акцентировано на разоблачении и недопущении перемещения запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, усилены наряды и военное наблюдение, организовано взаимодействие с правоохранительными органами, информируют в Госпогранслужбе.