Региональное управление морской охраны возьмет под контроль всю морскую границу Украины
|16:41 17.10.2018
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|Крым
Региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы, которое начнет полноценную работу до конца текущего 2018 года, возьмет под охрану всю морскую границу Украины в акватории Черного и Азовского морей.
Об это заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает Цензор.Нет со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Во время мероприятий в Донецко-Луганском региональном управлении П.Цигикал отметил, что в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля над въездом в Украину, а для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента,
"До конца года будет развернуто новое Региональное управление морской охраны, которое возьмет под охрану всю морскую границу от Измаила до Мариуполя, корабельно-катерный состав пополняем новыми катерами", - сказал руководитель Госпогранслужбы.
Как сообщалось, в мае текущего года украинское погранведомство начало комплексную реформу морской охраны, в рамках которой было создано региональное управление морской охраны.
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