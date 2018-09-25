Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни...

...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген".

Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще.

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится.

О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно.

Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма.

Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ.

А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье.

Я не злорадствую. И сейчас - действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили - будет именно так. Хоть о своих детях подумайте.

Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин.

Ну, что я могу сказать..

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.

На самом деле, это - еще только начало.

Самый легкий день был сегодня.

Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите".

Выучите и её тоже. Пригодится.

Добро пожаловать в гавань.

А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?

Аркадий Бабченко