Добро пожаловать в гавань. Крымчане, вас же предупреждали, что такое быть Россией, — Аркадий Бабченко
|15:50 17.10.2018
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|Крым
Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни...
...Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контр-террористическая операция, и "гексоген".
Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще.
Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад. Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится.
О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно.
Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма.
Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-уб-Тахрир, экстремизм, штурм, газ.
А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.
Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье.
Я не злорадствую. И сейчас - действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили - будет именно так. Хоть о своих детях подумайте.
Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин.
Ну, что я могу сказать..
А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.
На самом деле, это - еще только начало.
Самый легкий день был сегодня.
Вот следующая строчка из моего письма: "Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите".
Выучите и её тоже. Пригодится.
Добро пожаловать в гавань.
А вас предупреждали.
Вас же предупреждали?
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