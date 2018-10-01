Судно-нарушитель доставило гипс из Турции в оккупированный Крым
|16:16 17.10.2018
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|Крым
Судно-нарушитель RAMZI (RANI) доставило в закрытый порт оккупированного Севастополя груз турецких гипсовых смесей.
Груз доставлен из порта Мерсин для таганрогской компании “Эстет-гипс”, сообщает Информационный портал центра "Миротворец".
Затем загрузилось зерном и отправилось на перегрузку в Керченский пролив.
Там зерно, выращенное в оккупированном Крыму, было сдано на один из накопителей, принимающих этот груз из близлежащих азово-черноморских портов.
После сдачи груза RAMZI направился в другой закрытый крымский порт – Феодосия. Там судно приняло груз ячменя для Ближнего Востока.
После выхода из захваченного российским агрессором крымского порта RAMZI указал в AIS порт назначения Триполи (Ливан).
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