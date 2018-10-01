Продолжается отгрузка зерна для Сирии в закрытых портах оккупированного Крыма.

Так, судно LAODICEA вывезло очередной груз пшеницы из закрытого порта Феодосия, сообщает информационный портал Центра "Миротворец".

Интересно, что правительство страны-агрессора собирается реализовать в оккупированній Крым до 82,3 тыс. тонн пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов. При єтом вывозят на экспорт, как правило, пшеницу 1-2 классов.

Очевидно, поставки в Сирию крымской пшеницы будут происходить за счет снижения качества питания жителей оккупированного полуострова, пишет портал.