Санкционное сирийское судно опять вывозит зерно из оккупированного Крыма
|15:25 17.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Продолжается отгрузка зерна для Сирии в закрытых портах оккупированного Крыма.
Так, судно LAODICEA вывезло очередной груз пшеницы из закрытого порта Феодосия, сообщает информационный портал Центра "Миротворец".
Интересно, что правительство страны-агрессора собирается реализовать в оккупированній Крым до 82,3 тыс. тонн пшеницы 3-го, 4-го и 5-го классов. При єтом вывозят на экспорт, как правило, пшеницу 1-2 классов.
Очевидно, поставки в Сирию крымской пшеницы будут происходить за счет снижения качества питания жителей оккупированного полуострова, пишет портал.
Ещё на эту тему:
16:16 17.10.2018
Судно-нарушитель доставило гипс из Турции в оккупированный Крым
Судно-нарушитель доставило гипс из Турции в оккупированный Крым
10:59 12.10.2018
Представництвом Президента в АРК зупинена робота насосної станції, що постачає сировину до окупованого Криму
Представництвом Президента в АРК зупинена робота насосної станції, що постачає сировину до окупованого Криму
12:37 10.10.2018
Турция перекрыла мошеннические схемы нелегального захода судов в порты оккупированного Крыма
Турция перекрыла мошеннические схемы нелегального захода судов в порты оккупированного Крыма
12:10 10.10.2018
Судно SOURIA к которому применены санкции США совершило прямой рейс из Турции в оккупированный Крым
Судно SOURIA к которому применены санкции США совершило прямой рейс из Турции в оккупированный Крым
11:59 10.10.2018
Нарушитель крымских санкций, получил трещину в корпусе на якорной стоянке у Керченского пролива
Нарушитель крымских санкций, получил трещину в корпусе на якорной стоянке у Керченского пролива
20:49 09.10.2018
Пока действуют санкции возобновление паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом невозможно
Пока действуют санкции возобновление паромного сообщения между Турцией и оккупированным Крымом невозможно
14:07 05.10.2018
Оккупанты экспортируют товары из Крыма без сертификатов ТПП Украины
Оккупанты экспортируют товары из Крыма без сертификатов ТПП Украины
09:03 05.10.2018
Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции за аннексию Крыма против РФ еще не вводились
Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции за аннексию Крыма против РФ еще не вводились