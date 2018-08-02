Задержание крымского "вице-премьера" Нахлупина прокомментировали в Кремле
|15:05 17.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Следственные органы и органы безопасности России имеют вопросы к ситуации, которая сложилась с дорожным строительством в оккупированном Крыму.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание зампредседателя Совмина РК Виталия Нахлупина, сообщает РИА.
"У следственных органов, если есть определенные вопросы — они принимают меры, вот, собственно эти вопросы, таким образом, и задаются, ну будет следствие. Пока, только да, мы констатируем, что следственные органы и органы безопасности имеют вопросы к этой части работы. Большего пока мы сказать в условиях этого следствия не можем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли вопросы у Кремля ситуация с дорожным строительством на полуострове в связи с задержанием Нахлупина.
Напомним, в Москве по подозрению в получении взятки задержан "вице-премьер" оккупированного Крыма Виталий Нахлупин. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Речь идет о Госкомитете дорожного хозяйства оккупированного Крыма и Госкомитете конкурентной политики оккупированного Крыма, Службе автомобильных дорог Республики Крым, предприятиях "Крымэнерго" и "Крымгазсети".
Ещё на эту тему:
В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма
Между оккупированным Крымом и Сирией хотят наладить авиасообщение
Бывший "мэр" Ялты Ростенко начал курировать российские федеральные деньги в оккупированном Крыму
Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму возглавил контр-адмирал из Брянска
Путин устроил кадровые чистки среди силовиков и назначил нового главу МВД РФ в аннексированном Крыму
Эдип Гафаров заменит Ремзи Ильясова
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.
Ставленики Кремля в оккупированном Севастополе обокрали своих хозяев на 2 миллиарда рублей
Главк МЧС по оккупированному Крыму возглавит сибиряк