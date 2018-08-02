Следственные органы и органы безопасности России имеют вопросы к ситуации, которая сложилась с дорожным строительством в оккупированном Крыму.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание зампредседателя Совмина РК Виталия Нахлупина, сообщает РИА.

"У следственных органов, если есть определенные вопросы — они принимают меры, вот, собственно эти вопросы, таким образом, и задаются, ну будет следствие. Пока, только да, мы констатируем, что следственные органы и органы безопасности имеют вопросы к этой части работы. Большего пока мы сказать в условиях этого следствия не можем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли вопросы у Кремля ситуация с дорожным строительством на полуострове в связи с задержанием Нахлупина.

Напомним, в Москве по подозрению в получении взятки задержан "вице-премьер" оккупированного Крыма Виталий Нахлупин. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Речь идет о Госкомитете дорожного хозяйства оккупированного Крыма и Госкомитете конкурентной политики оккупированного Крыма, Службе автомобильных дорог Республики Крым, предприятиях "Крымэнерго" и "Крымгазсети".