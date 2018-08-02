Задержание крымского "вице-премьера" Нахлупина прокомментировали в Кремле

15:05 17.10.2018 0 комментариев Крым

Следственные органы и органы безопасности России имеют вопросы к ситуации, которая сложилась с дорожным строительством в оккупированном Крыму.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание зампредседателя Совмина РК Виталия Нахлупина, сообщает РИА.

"У следственных органов, если есть определенные вопросы — они принимают меры, вот, собственно эти вопросы, таким образом, и задаются, ну будет следствие. Пока, только да, мы констатируем, что следственные органы и органы безопасности имеют вопросы к этой части работы. Большего пока мы сказать в условиях этого следствия не можем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли вопросы у Кремля ситуация с дорожным строительством на полуострове в связи с задержанием Нахлупина.

Напомним, в Москве по подозрению в получении взятки задержан "вице-премьер" оккупированного Крыма Виталий Нахлупин. Ведутся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. Речь идет о Госкомитете дорожного хозяйства оккупированного Крыма и Госкомитете конкурентной политики оккупированного Крыма, Службе автомобильных дорог Республики Крым, предприятиях "Крымэнерго" и "Крымгазсети".



Ещё на эту тему:

13:15 17.10.2018
В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма
12:55 16.10.2018
Между оккупированным Крымом и Сирией хотят наладить авиасообщение
11:20 11.10.2018
Бывший "мэр" Ялты Ростенко начал курировать российские федеральные деньги в оккупированном Крыму
17:40 09.10.2018
Пограничное управление ФСБ России по оккупированному Крыму возглавил контр-адмирал из Брянска
08:22 29.08.2018
Путин устроил кадровые чистки среди силовиков и назначил нового главу МВД РФ в аннексированном Крыму
10:05 02.08.2018
Московский полицейский назначен управлять транспортом оккупированного Крыма
09:31 24.07.2018
Эдип Гафаров заменит Ремзи Ильясова
16:15 23.07.2018
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.
20:18 19.07.2018
Ставленики Кремля в оккупированном Севастополе обокрали своих хозяев на 2 миллиарда рублей
12:46 16.07.2018
Удмуртополь: образование в оккупированном Севастополе возглавил очередной варяг
16:17 26.06.2018
Главк МЧС по оккупированному Крыму возглавит сибиряк
18:48 22.06.2018
Оккупанты огласили приговор бывшему «вице-премьеру правительства» аннексированного Крыма
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
17:34 17.10.2018
Глава МИД Греции подал в отставку
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
19:10 17.10.2018
Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали заявления для прессы
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
Все новости страны
Россия Россия
18:28 17.10.2018
Шведская "дочка" российской компании Rusal на грани закрытия из-за санкций
13:40 17.10.2018
Число персональных банкротств в России выросло в полтора раза
12:37 17.10.2018
Польша уменьшила свою зависимость от России подписав 20-летние контракты на поставки сжиженного газа из США
09:51 17.10.2018
США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
19:59 17.10.2018
США анонсировали решение о санкциях против Турции в ближайшее время
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
Все новости страны
Украина Украина
20:30 17.10.2018
Оккупанты провели учения расчетов ЗРПК «Панцирь» в районе Керчи
20:10 17.10.2018
В Меджлисе заявили готовности российских оккупантов приступить к новым репрессиям против крымских татар
19:32 17.10.2018
Госгеонедра проверят одесский шельф на нефть и газ
18:55 17.10.2018
Фонд гарантирования подает иск против России в международный арбитраж за имущество потерянное в результате аннексии Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс