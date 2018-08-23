В морских портах Украины сократился грузооборот

14:35 17.10.2018 0 комментариев Украина

За три квартала 2018 года морские порты Украины перевалили почти 96 млн тонн грузов, что всего на 1,7% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил отдел внешних коммуникаций и маркетинга ГП “Администрация морских портов Украины”, передает УНН.

“С января по сентябрь текущего года порты перевалили 95,9 млн тонн грузов, что всего на 1,7% меньше, чем в прошлом году”, — свидетельствуют фактические данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что в итоге трех кварталов 2018 года перевалка в морских портах по двум основным группам товаров — зерно и руда, которые составляют около 50% всего грузопотока, пока остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Так, за 9 месяцев морские порты обработали 20,4400 млн тонн различных руд, всего на 3,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда как, по итогам 8 месяцев работы портов разница составляла 17%. Перевалка зерна составила 26,9 млн тонн, что на 8,9% ниже уровня 2017 года (по итогам 8 месяцев разница составляла 11,4%).

В целом за 9 месяцев 2018 года перевалка экспортных грузов составила 69,9 млн тонн, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Положительные показатели + 13% (11,4 млн тонн) отмечены при экспорте черных металлов.

В противоположность экспорту — на 19,6% выросла перевалка импортных грузов (16,5 млн тонн). Положительную динамику по импорту продолжают сохранять руды цветных металлов (+ 18,8%), перевалка которых составила 5,5 млн тонн, и уголь — 3,9 млн тонн (+ 3,5%).

Также грузооборот транзитных грузов составил почти 8 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Всего с начала 2018 года морские порты Украины обработали 8674 судна, что на 0,1% меньше аналогичных показателей 2017 года.

Как сообщалось, компании Беларуси заинтересовались украинскими портами взамен Балтике.



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