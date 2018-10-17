В Керчи заговорили о теракте в политехническом колледже / Фото, видео

14:05 17.10.2018 0 комментариев Крым

Здание Керченского политехнического колледжа, в котором сегодня, 17 октября, от взрыва погибло 10 человек и еще 50 получили ранения, не было подключено к центральной системе газоснабжения.

Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети».

«Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», – сообщили Крыминформу в пресс-службе госпредприятия.

В «Крымгазсетях» также предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах.

Сообщается, что по предварительным данным, в Керченском политехническом колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, кроме того, очевидцы говорят о молодом человеке, который стрелял в людей из ружья, сообщает Апостроф.

В данный момент идут поиски подозреваемого, который был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. У него белые волосы средней длины.

"Мальчик стрелял из ружья по людям. Мы спрятались в комнате у куратора, его застрелили", – говорит один из очевидцев.

Сообщается, что под завалами керченского политеха все еще могут находиться люди. Спасатели говорят о 15 пропавших.

Сообщалось, что   для эвакуации пострадавших от взрыва в Керченском политехническом колледжене хватало "скорых". Для транспортировки  привлекли общественный транспорт. Раненных переносили на дверях, т.к. носилок тоже нехватало, - сообщает Керчь.ФМ.

На место также приехала аварийно-газовая служба.

Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия и все кого-то описывают, сообщает корреспондент Керчь.ФМ.

Напомним, в результате взрыва газа в Керченском политехническом колледже погибли 10 человек, еще 50 получили ранения. На данный момент специалисты МЧС выясняют обстоятельства происшествия в учебном заведении в Керчи. 


Фото, видео с сайта Керчь.ФМ



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