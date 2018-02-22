В оккупированном Крыму произошло ЧП, унесшее жизни 10 человек: в результате взрыва газа в колледже в Керчи, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Об этом сообщили в Крымского республиканском центре медицины катастроф, передает Крыминформ.

На место происшествия выехали пять бригад «скорой помощи» из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов. По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газа.