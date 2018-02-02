Число персональных банкротств в России выросло в полтора раза

13:40 17.10.2018 0 комментариев Россия

Общее число обанкротившихся россиян достигло 80,64 тыс. человек, в этом году с января по сентябрь процедуру банкротства начали более 30 тыс. граждан — на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные арбитражных управляющих приводит единый федеральный реестр "Федресурс", сообщает РБК.

При этом число потенциальных банкротов в России (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту) выросло за год на 7,5%: теперь их в девять раз больше, чем уже состоявшихся банкротов, 739 тыс. человек. По данным Объединенного кредитного бюро на 1 октября, это составляет чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг по кредитам составил 1,66 млн руб. 

По темпам роста числа банкротств физических лиц лидирует Уральский федеральный округ (УрФО), где за девять месяцев число несостоятельных граждан увеличилось на 74%, приблизившись к 3 тыс. УрФО находится на первом месте ​и по доле потенциальных банкротов среди всех банковских заемщиков округа — 2%, или около 96 тыс. человек. При этом больше всего возможных банкротов проживает в Центральном федеральном округе — более 185 тыс. человек.

Согласно информации реестра россияне становятся банкротами в основном по собственному желанию (86% процедур, по которым были открыты данные), кредиторы выступали заявителями на банкротство в 13% дел, а Федеральная налоговая служба лишь в 1%.

Кредиторы за девять месяцев текущего года в результате банкротств граждан смогли вернуть в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, или более 5 млн руб. Это меньше 1% от общей суммы, внесенной в реестры требований к заемщикам.

Втрое вырос и общий размер имущества должников, до почти 5,2 млн руб.

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин, чьи слова приводятся в сообщении проекта, связывает высокие темпы роста количества банкротств «как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо громких дел».

Согласно законодательству процедуру банкротства может инициировать как сам гражданин, так и его кредиторы, в том числе государственные органы по налоговым и иным обязательным платежам. Споры о банкротстве граждан рассматривают арбитражные суды. После предварительной оценки оснований для принятия заявления о банкротстве гражданина суд назначает дату заседания по рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве.
 



Ещё на эту тему:

16:21 30.05.2018
ЦБ РФ: Россияне ждут роста инфляции
13:10 02.02.2018
В России закрыли опустевший Резервный фонд
13:37 17.01.2018
Бедность станет главным вызовом для России в ближайшие годы — эксперт
13:38 15.01.2018
В России ищут деньги на образование и медицину
10:33 05.01.2018
Резервного фонда России больше нет
12:39 21.12.2017
Газпром будет больше занимать для финансирования экспортных трубопроводов
13:14 24.11.2017
В России приняли закон о бюджете на 2018 год с дефицитом в 1,3 трлн рублей
13:53 31.10.2017
Шестая часть всех работников в России не может выжить на зарплату и влезает в кредиты
13:01 04.08.2017
В Центробанке РФ россиянам посоветовали меньше думать о росте цен / Видео
10:26 02.08.2017
В Минфине РФ считают, что российская экономика находится в центре шторма
13:46 19.07.2017
Россия упорно наращивает внешний долг
14:04 13.07.2017
Россию отнесли к категории стран с самой большой продолжительностью кризисов за 10 лет
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
Все новости страны
Россия Россия
13:40 17.10.2018
Число персональных банкротств в России выросло в полтора раза
12:37 17.10.2018
Польша уменьшила свою зависимость от России подписав 20-летние контракты на поставки сжиженного газа из США
09:51 17.10.2018
США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию
08:44 17.10.2018
Корветы Каспийской флотилии оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК" вернулись в Астрахань из Средиземного моря
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
Все новости страны
Украина Украина
14:40 17.10.2018
40 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 16 жовтня
14:35 17.10.2018
В морских портах Украины сократился грузооборот
14:05 17.10.2018
В Керчи заговорили о теракте в политехническом колледже / Фото, видео
13:15 17.10.2018
В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс