Общее число обанкротившихся россиян достигло 80,64 тыс. человек, в этом году с января по сентябрь процедуру банкротства начали более 30 тыс. граждан — на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные арбитражных управляющих приводит единый федеральный реестр "Федресурс", сообщает РБК.



При этом число потенциальных банкротов в России (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту) выросло за год на 7,5%: теперь их в девять раз больше, чем уже состоявшихся банкротов, 739 тыс. человек. По данным Объединенного кредитного бюро на 1 октября, это составляет чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг по кредитам составил 1,66 млн руб.



По темпам роста числа банкротств физических лиц лидирует Уральский федеральный округ (УрФО), где за девять месяцев число несостоятельных граждан увеличилось на 74%, приблизившись к 3 тыс. УрФО находится на первом месте ​и по доле потенциальных банкротов среди всех банковских заемщиков округа — 2%, или около 96 тыс. человек. При этом больше всего возможных банкротов проживает в Центральном федеральном округе — более 185 тыс. человек.



Согласно информации реестра россияне становятся банкротами в основном по собственному желанию (86% процедур, по которым были открыты данные), кредиторы выступали заявителями на банкротство в 13% дел, а Федеральная налоговая служба лишь в 1%.



Кредиторы за девять месяцев текущего года в результате банкротств граждан смогли вернуть в три раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года, или более 5 млн руб. Это меньше 1% от общей суммы, внесенной в реестры требований к заемщикам.



Втрое вырос и общий размер имущества должников, до почти 5,2 млн руб.



Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин, чьи слова приводятся в сообщении проекта, связывает высокие темпы роста количества банкротств «как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо громких дел».



Согласно законодательству процедуру банкротства может инициировать как сам гражданин, так и его кредиторы, в том числе государственные органы по налоговым и иным обязательным платежам. Споры о банкротстве граждан рассматривают арбитражные суды. После предварительной оценки оснований для принятия заявления о банкротстве гражданина суд назначает дату заседания по рассмотрению обоснованности заявления о банкротстве.

