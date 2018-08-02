В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма
|13:15 17.10.2018
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|Крым
В Москве задержан заместитель "главы" оккупационного правительства Крыма Сергея Аксенова экс-председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.
Об этом рассказали РБК два источника, близких к руководству региона и собеседник в региональном управлении МВД.
Источник РБК в руководстве оккупированного Крыма связал задержание Нахлупина с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог, рассказал РБК источник в МВД.
Официально задержание Нахлупина силовики и власти Крыма пока не комментируют.
Кроме того утром в среду, 17 октября, прошли выемки в комитете конкурентной политики Крыма, и в службе Автомобильных дорог Крыма, рассказал РБК источник в республиканском МВД.
Источник РБК в одной из инфраструктурных компаний говорит, что обыски с участием сотрудников ФСБ проходят в «Крымской железной дороге» и в Службе автодорог Крыма. «Все оцеплено ОМОНом», — сказал источник. Представитель Службы автодорог Крыма не ответила на звонки РБК. Федеральный чиновник сказал РБК, выемки прошли и в «Крымэнерго».
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