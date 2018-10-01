Строители на подходах к железнодорожной части моста через Керченский пролив устанавливают акустические экраны со стороны Керчи и Тамани.

Об этом сообщил Крыминформ.

«Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов. Формируются сплошные шумопоглощающие стенки длиной почти 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Они обеспечат защиту окружающей среды от шума хозяйственных составов, с помощью которых строится железная дорога, и снизят шумовую нагрузку от грузового и пассажирского транспорта после открытия движения поездов в декабре 2019 года», – говорится в сообщении.

Шумозащита состоит из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, которая поглощает звуки. Выбор этого типа шумозащиты основывался на расчетах интенсивности движения, скорости составов, параметров движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления от близлежащих строений. Расчеты проводились еще на этапе подготовки к строительству и согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает подконтрольный оккупационным властям Крыма сайт.

Кроме того, снизить шумовую нагрузку позволит применение рельсовых плетей повышенной длины, что уменьшит количество стыков на дороге. На данный момент уложено 6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив. Железнодорожники продвигаются последовательно со стороны таманского берега.