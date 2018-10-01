На подходах к ж/д мосту через Керченский пролив устанавливают акустические экраны / Фото

12:50 17.10.2018 0 комментариев Крым

Строители на  подходах к железнодорожной  части моста через Керченский пролив устанавливают акустические экраны со стороны Керчи и Тамани.

Об этом сообщил Крыминформ.

«Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов. Формируются сплошные шумопоглощающие стенки длиной почти 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Они обеспечат защиту окружающей среды от шума хозяйственных составов, с помощью которых строится железная дорога, и снизят шумовую нагрузку от грузового и пассажирского транспорта после открытия движения поездов в декабре 2019 года», – говорится в сообщении.

Шумозащита состоит из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, которая поглощает звуки. Выбор этого типа шумозащиты основывался на расчетах интенсивности движения, скорости составов, параметров движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления от близлежащих строений. Расчеты проводились еще на этапе подготовки к строительству и согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сообщает подконтрольный оккупационным властям Крыма сайт.

Кроме того, снизить шумовую нагрузку позволит применение рельсовых плетей повышенной длины, что уменьшит количество стыков на дороге. На данный момент уложено 6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив. Железнодорожники продвигаются последовательно со стороны таманского берега.


Фото с сайта Крыминформ



Ещё на эту тему:

11:15 04.10.2018
После запуска фур по Керченскому мосту в оккупированном Крыму подорожал бензин
11:15 02.10.2018
Возить бензин в оккупированный Крым по мосту не разрешили
14:15 01.10.2018
В новом аэропорту оккупированного Симферополя уже меняют просевшее дорожное полотно / Видео
11:55 01.10.2018
По Керченскому мосту поехали фуры,а движение автотранспорта за месяц снизилось вдвое / Видео
11:45 27.09.2018
Оккупанты обещают запустить фуры по Керченскому мосту с 1 октября
18:57 21.09.2018
"Предприимчивый" крымчанин пытался присвоить четыре сухогруза на 40 млн руб
13:57 14.09.2018
В оккупированном Крыму открыли путепровод над Евпаторийским шоссе
10:31 11.09.2018
Под асфальт трассы Таврида закатают многоквартирные дома
19:59 14.06.2018
Оккупанты заявили что поезда из Крыма в Украину пойдут через четыре года
09:31 24.05.2018
Таможня в оккупированном Крыму оштрафовала 25 человек за поездки на полуостров на иностранных машинах
22:50 22.05.2018
Цены на автозаправках останутся прежними и после открытия автомобильной части Крымского моста
13:01 23.03.2018
На Херсонщине устроили потасовку таксисты-нелегалы, зарабатывающие на перевозках в Крым / Видео
Новости
Азербайджан Азербайджан
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
Все новости страны
Армения Армения
07:24 17.10.2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
13:46 16.10.2018
В столице Армении открыли первый памятник Тарасу Шевченко
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
11:15 16.10.2018
В Болгарию экстрадируют убийцу журналистки Мариновой
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
Все новости страны
Греция Греция
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
08:05 17.10.2018
На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
Все новости страны
Россия Россия
13:40 17.10.2018
Число персональных банкротств в России выросло в полтора раза
12:37 17.10.2018
Польша уменьшила свою зависимость от России подписав 20-летние контракты на поставки сжиженного газа из США
09:51 17.10.2018
США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию
08:44 17.10.2018
Корветы Каспийской флотилии оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК" вернулись в Астрахань из Средиземного моря
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
20:40 16.10.2018
В Турции нашли доказательства гибели саудовского журналиста
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
Все новости страны
Украина Украина
14:40 17.10.2018
40 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 16 жовтня
14:35 17.10.2018
В морских портах Украины сократился грузооборот
14:05 17.10.2018
В Керчи заговорили о теракте в политехническом колледже / Фото, видео
13:15 17.10.2018
В Москве задержали "вице-премьера" оккупированного Крыма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс