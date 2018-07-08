Потерпевшим крушение турецким морякам отказали в допуске в порт Новороссийска
|12:12 17.10.2018
|0 комментариев
Консульство Турции в России окажет помощь спасенным морякам с судна под флагом Панамы, затонувшего на днях в Черном море.
Сообщается, что дипломаты готовят документы своим пострадавшим соотечественникам.
В настоящий момент спасенные от смерти моряки приходят в себя от пережитого на рейде порт Новороссийска, сообщает SeafarersJournal.
Сотрудники Генерального консульства Турции в России оформляют документы двум турецким морякам, которые спаслись с судна. Планируется, что в скором времени они смогут вернуться на родину.
Напомним, что панамский теплоход затонул в Черном море на минувших выходных, получив пробоину. На борту судна находилось 8 моряков – уроженцы Турции и Азербайджана. Члены экипажа были спасены находившимся неподалеку танкером.
Предварительной причиной аварии называют смещение груза, так как теплоход перевозил груз лома.
Однако, двум турецким морякам отказали в допуске в порт Новороссийска, так как у них отсутствовали паспорта. В настоящий момент турецкое консульство решает данную проблему.
«Мы можем выдать им временный документ. Будет написано обращение в министерство, и завтра документ приготовим и передадим агенту (судна, где находятся моряки)», — заявили дипломаты.
Получив временные документы, моряки смогут уехать на родину, где позже восстановят утерянные бумаги.
Ещё на эту тему:
В Керченском проливе сухогруз с пробоиной выбросило на мель
Херсонец протаранил российское судно «Механик Погодин» / Фото
В Керченском проливе спасли 7 человек с затонувшего буксира
Морське блокування силами РФ Маріуполя та Бердянська в 1-й половині серпня 2018: нові тенденції
Затримання суден, що йдуть до/з Маріуполя та Бердянська, в Азовському морі береговою охороною ФСБ РФ - База даних
Из-за аварии железнодорожного парома «Анненков» остановлена работа Керченской паромной переправы в оккупированном Крыму
Авария железнодорожного парома «Анненков» на Керченской паромной переправе в оккупированном Крыму - фоторепортаж
В акватории Херсонской верфи SMG произошло возгорание сухогруза
За місяць берегова охорона ФСБ Росії 49 разів затримувала в Азовському морі судна, що йдуть до українських портів