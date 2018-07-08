Потерпевшим крушение турецким морякам отказали в допуске в порт Новороссийска

12:12 17.10.2018 0 комментариев

Консульство Турции в России окажет помощь спасенным морякам с судна под флагом Панамы, затонувшего на днях в Черном море.

Сообщается, что дипломаты готовят документы своим пострадавшим соотечественникам.

В настоящий момент спасенные от смерти моряки приходят в себя от пережитого на рейде порт Новороссийска, сообщает SeafarersJournal.

Сотрудники Генерального консульства Турции в России оформляют документы двум турецким морякам, которые спаслись с судна. Планируется, что в скором времени они смогут вернуться на родину.

Напомним, что панамский теплоход затонул в Черном море на минувших выходных, получив пробоину. На борту судна находилось 8 моряков – уроженцы Турции и Азербайджана. Члены экипажа были спасены  находившимся неподалеку танкером.

Предварительной причиной аварии называют смещение груза, так как теплоход перевозил груз лома.

Однако, двум турецким морякам отказали в допуске в порт Новороссийска, так как у них отсутствовали паспорта.  В настоящий момент турецкое консульство решает данную проблему.

«Мы можем выдать им временный документ. Будет написано обращение в министерство, и завтра документ приготовим и передадим агенту (судна, где находятся моряки)», — заявили дипломаты.

Получив временные документы, моряки смогут уехать на родину, где позже восстановят утерянные бумаги.



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