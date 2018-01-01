Международный семинар по вопросам моря под эгидой ООН пройдет в Одессе.
|11:50 17.10.2018
|0 комментариев
|Украина
Мероприятие под названием «Workshop» состоится на этой неделе при участии более полусотни международных специалистов по вопросам морской среды.
Семинар пройдет при поддержке правительств Украины и Организации Объединенных Наций.
Об этом заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН, сообщает SeafarersJournal.
«Проведение такого мероприятия в Украине имеет решающее значение для нашего государства, учитывая важность наращивания мощностей в сфере морских исследований. А также с целью продвижения международного имиджа Украины как морского государства», — отметили в миссии.
Семинар пройдет 17-18 октября в Одессе. Мероприятие состоится в рамках Регулярного процесса по вопросам оценки состояния морской среды. Инициатива направлена на регулярное наблюдение и анализ экологических, экономических и социальных аспектов Мирового океана.
Мероприятие соберет более 50 международных экспертов, которые обсудят проблемы Атлантического океана, а также Черного, Балтийского и Средиземного морей.
Ещё на эту тему:
Ученые исследовали Черное море: результаты шокировали
Власти Одесской области обещают до конца года пустить морскую воду в пересыхающий Тилигульский лиман / Фото
Международная экспедиция при поддержке ЕС исследует экологию Черного моря на румынском судне Mare Nigrum / Фото
Украина ратифицировала два договора IMO
Черное море изменило цвет из-за планктона / Фото
Оккупированный Севастополь ‒ в десятке худших «Экологического рейтинга субъектов РФ»
В Черном море погибло около 70 дельфинов
В оккупированном Крыму работник Росприроднадзора не разглядел пятна солярки в море. За 50 тысяч рублей
В Балаклаве отравляют море
Вода в Азовском море достигла рекордного уровня солености