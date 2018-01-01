Международный семинар по вопросам моря под эгидой ООН пройдет в Одессе.

11:50 17.10.2018 0 комментариев Украина

Мероприятие под названием «Workshop» состоится на этой неделе при участии более полусотни международных специалистов по вопросам морской среды.

Семинар пройдет при поддержке правительств Украины и Организации Объединенных Наций.

Об этом заявили в  Постоянном представительстве Украины при ООН, сообщает SeafarersJournal.

«Проведение такого мероприятия в Украине имеет решающее значение для нашего государства, учитывая важность наращивания мощностей в сфере морских исследований. А также с целью продвижения международного имиджа Украины как морского государства», — отметили в миссии.

Семинар пройдет 17-18 октября в Одессе. Мероприятие состоится в рамках Регулярного процесса по вопросам оценки состояния морской среды. Инициатива направлена на регулярное наблюдение и анализ экологических, экономических и социальных аспектов Мирового океана.

Мероприятие соберет более 50 международных экспертов, которые обсудят проблемы Атлантического океана, а также Черного, Балтийского и Средиземного морей.



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