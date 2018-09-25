В оккупированном Крыму так называемые суды оштрафовали 18 молодых людей за «уклонение от призыва на срочную военную службу».

Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариатап в оккупированном Крыму Вадим Мешалкин на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе, передает КрымPRESS.

В отношении «уклонистов» принимаются меры административного характера. Не обходится и без привлечения к более серьезным мерам ответственности. Пока что ограничивается штрафами по решениям судов в размере от 18 тысяч до 50 тысяч рублей, – рассказал Мешалкин.

Он также отметил, что многим юношам не удается вовремя прибыть на призывную комиссию по уважительным причинам, поскольку они работают или учатся за пределами Крыма.

Всего в ходе осеннего призыва из оккупированного Крыма направят на военную службу 3 тысячи новобранцев. Впервые группа крымчан отправится на Северный флот РФ.

География призыва будет шире. Добавляется в этом году Северный флот. Впервые наши призывники из Крыма будут проходить службу в Североморске. Также традиционно и на Черноморском флоте в Крыму, в подразделениях Южного, Центрального и Западного военных округов, — сообщил Военный комиссар Республики Олег Ермилов.

Призыв жителей Крыма в российскую армию начался осенью 2014 года. До 2017 года призывники из оккупированных Крыма и Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных на аннексированном полуострове.

Напомним: Согласно статье 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы. Конвенция запрещает в том числе и пропаганду венного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.