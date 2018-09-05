Учения Чисте небо-2018, в ходе которых 16 октября потерепел крушение истребитель Су-27, решили продолжить. Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ.

Там подчеркнули, что вся авиатехника соответствует техническим требованиям, поэтому полеты продолжатся, пишет ЛИГА.Новости.

В командовании также подтвердили, что командиром экипажа был полковник Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ.

На месте крушения работает группа офицеров Воздушных Сил ВСУ, специалисты летной авиационно-технической лаборатории и другие специалисты, которые собирают материалы для расследования.

Петренко был одним из лучших летчиков, участовал в боевых действиях в Донбасее и есть небольшая вероятность, что причиной крушения могла стать ошибка пилота.

16 октября в районе села Уланов Винницкой области (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27 УБ, оба пилота погибли, одним из них был американец - США подтверили.

Масштабные международные учения военной авиации Чисте небо-2018 стран-членов НАТО и союзников начались 8 октября и продлятся до 19 октября.

Как сообщалось, учения "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018), которые проходят в Украине 8-19 октября и участие в которых впервые принимает боевая авиация стран НАТО, является первым в этом роде военно-политическим жестом в направлении РФ.