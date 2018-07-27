Оккупанты отчитались о рекордном количестве иностранных туристов в Крыму

10:35 17.10.2018 0 комментариев Крым

В 2018 году оккупированный полуостров посетили жители из 132 стран мира, что стало своеобразным историческим рекордом.

Такое заявление сделал чиновник, возглавляющий комитет оккупационного Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Представители 132 стран побывали в Крыму за десять месяцев этого года. Это рекорд за всю историю Крыма. Несмотря на санкции, к нам едут иностранцы. В украинский период полуостров посещали представители ориентировочно из 50 стран", — отметил Черняк в комментарии РИА Новости

По его словам, в этом году иностранцы приезжали на полуостров из стран ближнего и дальнего зарубежья. Причем, многие из них гостили в Крыму организованными группами не только летом, но и в межсезонье.

"Это ближнее, дальнее и очень дальнее зарубежье, в том числе США, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Канада и прочие. Представители этих стран все отметились в Крыму, небольшими, но организованными группами. Одним из факторов привлечения иностранных туристов стал лечебный туризм. Им наплевать на санкции и что там говорят о Крыме, они уже на своем опыте знают, что лечение у нас на высшем уровне и заменить его ничем невозможно", — сказал Черняк.

Как сообщалось, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Анталью россиян съездило более 4 миллионов, что вдвое больше, чем в Крым и Сочи, вместе взятые.



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