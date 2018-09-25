Россия реставрировала и модернизировала ядерную базу под Феодосией в аннексированном Крыму, разместив там как минимум, шесть ядерных боеголовок.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в эфире телеканала "Прямой", сообщает OBOZREVATEL.

Он добавил, что о таком количестве оружия было известно еще в августе минувшего года. Сколько же боеголовок находится в Крыму на данный момент – неизвестно.

"То, что готовились, уже с первых дней было видно. Потому что эту ядерную базу в Кизилташ, под Феодосией, они начали реставрировать с первых же дней. То, что мы в 1996-м году после подписания Будапештского меморандума оставили закрыли, все оттуда вывезли, и они, как только завладели Крымом, сразу начали модернизировать и реставрировать вот эту базу. Там работы шли круглосуточно", - отметил он.

Как сообщалось , ранее Чубаров заявлял, что ядерные полигоны в оккупированном Крыму приведены в боевую готовность.