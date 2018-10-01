США планируют санкции против компаний РФ и Ирана, приглашенных восстанавливать Сирию
|09:51 17.10.2018
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|Россия
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российских и иранских компаний, приглашенных к участию в восстановлении экономики этой страны.
Об этом сообщила во вторник, 16 октября, американская телекомпания NBC со ссылкой на пять источников, осведомленных о планах Вашингтона, передает УНН.
По данным этих источников, смысл новой стратегии заключается в сосредоточении Вооруженных сил США на операциях по “выдавливанию” подконтрольных Тегерану отрядов за пределы Сирии.
Это не значит, однако, курса на активизацию боестолкновений с такими подразделениями, так как подобный вариант станет нарушением правил ведения боевых действий американских войск в данной стране. Эти правила воспрещают военным США применять силу в целях самозащиты, однако позволяют наносить удары по противнику, со стороны которого исходит угроза неминуемого нападения, поясняет NBC.
Согласно ее сведениям, новый план администрации Трампа делает упор на политических и дипломатических методах давления на Иран, ставящих целью его “финансовое удушение”.
Замысел США предусматривает задержку выделения средств на восстановление Сирии в зонах размещения российского контингента и проиранских сил. При этом Вашингтон намерен вводить адресные санкции в отношении частных компаний РФ и Исламской Республики Иран, задействуемых в мирном восстановлении этого государства, уточнила телекомпания.
В соответствии с данными, которые оглашались ранее правительством США, в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих, в основном спецназовцев. Они размещены главным образом на востоке страны и взаимодействуют с вооруженными группировками местных курдов. Вашингтон неоднократно высказывался за уход иранских вооруженных формирований из Сирии.
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