Норвегия является одним из важных форпостов Североатлантического альянса на севере Европы, где некоторые страны ощущают угрозу со стороны России.

Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, принимая участие в дискуссии фонда Кербера, посвященной укреплению роли Северной Европы и НАТО в Берлине во вторник, 16 октября, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы – глаза и уши НАТО на севере... Северная Атлантика и Балтийское море вновь становятся регионами стратегической важности», - сказала Сольберг, указав на важное геостратегическое морское положение своей страны, имеющей выход в Атлантический океан и географически близкой к России.

Она отметила, что нарушающая международное право аннексия Россией Крыма является лишь одним из вызовов сегодняшнего дня, но не единственный. Запад не должен оставаться безучастным перед лицом вызовов, не должен забывать про ценности, он обязан действовать, уверена глава норвежского правительства.

Она указала на то, что после аннексии Россией Крыма большинство военных программ с Россией было свернуто. Одновременно Норвегия участвует во всех ключевых операциях блока, в частности ее военные служат в Литве; на территории самой Норвегии в настоящее время проходят крупнейшие в последние годы маневры НАТО Trident Juncture 2018, которые являются оборонными по сути, сказала политик.

«Мы сильнее и в большей безопасности, будучи частью НАТО... Мы рассчитываем на наших союзников, а они могут рассчитывать на нас», - добавила она.

Сольберг указала на то, что Статья 5 Устава НАТО является краеугольным камнем, что альянс всегда должен показывать: никто не может посягнуть на страну-участницу без серьезных для себя последствий.

По ее мнению, Россия стала политически более напористой в мире: это видно на примере Крыма, не могут также не вызывать беспокойства раздающиеся со стороны Путина заявления о том, что страны, в которых проживает русское меньшинство, входят в сферу интересов РФ. При этом Сольберг считает, что прагматичный диалог по целому ряду вопросов с Россией нужен. Она не думает, что мир вернулся к состоянию «Холодной войны», но политика сдерживания нужна всегда, добавила премьер.

Руководитель правительства Норвегии сказала, что ее страна будет продолжать работу над тем, чтобы достичь цели в 2% ВВП на оборону и постоянно и существенно повышать военный бюджет, не потому что этого требуют США, потому что это в ее собственных интересах.