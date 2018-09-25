РФ проиграла апелляцию в суде Швейцарии по крымскому иску украинских компаний

08:26 17.10.2018 0 комментариев Крым

Федеральный суд Швейцарии в Лозанне отказал России в отмене двух юрисдикционных решений по делу 12 украинских нефтяных компаний против Российской Федерации.

Такое решение суд вынес на открытом заседании во вторник, 16 октября, сообщает Европейская правда.

Украинские нефтяные компании, среди которых крупнейший производитель нефтяной продукции "Укрнафта", подали против России в суд в связи с аннексией Крыма в 2014 году и потерей сети автозаправок.

После аннексии РФ конфисковала инфраструктуру этих компаний и перевела их заправки в свою собственность.

Компании утверждают, что Россия нарушила Соглашение между украинским и российским правительствами о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. "Укрнафта" требует компенсации в 50 млн долларов, остальные 11 компаний - еще 47 млн долларов.

26 июля 2017 года Арбитражный суд со штаб-квартирой в Женеве признал, что он компетентен выносить решения по предъявленным России претензиям. Сегодня Лозаннский суд отклонил апелляцию России и признал юрисдикцию Женевского арбитража по делам.



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