Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Украиной, а также в интеграции ее в состав союза после проведения всех необходимых реформ.

Такое заявление сделала президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во вторник, 16 октября, сообщает beztabu.

По данным "Правительственного портала", в ходе диалога представители Альянса и Киева обсудили подготовку и проведение весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в 2020 году. Мероприятие впервые пройдет в столице Украины.

- Мы высоко ценим готовность Украины провести весеннюю сессию Парламентской Ассамблеи НАТО в 2020 году. Убеждена, что все пройдет на самом высоком уровне. Сегодня не только Украина нуждается НАТО, но и сам Альянс нуждается Украине", - подчеркнула Юкнявичене. - Мы будем совместно работать для восстановления политического диалога высокого уровня в формате Комиссии Украина-НАТО, который сейчас заблокирован венгерской стороной.



