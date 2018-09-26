В НАТО заявили, что нуждаются в Украине
|09:03 17.10.2018
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|Украина
Североатлантический альянс заинтересован в сотрудничестве с Украиной, а также в интеграции ее в состав союза после проведения всех необходимых реформ.
Такое заявление сделала президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во вторник, 16 октября, сообщает beztabu.
По данным "Правительственного портала", в ходе диалога представители Альянса и Киева обсудили подготовку и проведение весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в 2020 году. Мероприятие впервые пройдет в столице Украины.
- Мы высоко ценим готовность Украины провести весеннюю сессию Парламентской Ассамблеи НАТО в 2020 году. Убеждена, что все пройдет на самом высоком уровне. Сегодня не только Украина нуждается НАТО, но и сам Альянс нуждается Украине", - подчеркнула Юкнявичене. - Мы будем совместно работать для восстановления политического диалога высокого уровня в формате Комиссии Украина-НАТО, который сейчас заблокирован венгерской стороной.
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