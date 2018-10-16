Украинский режиссер крымский татарин Ахтем Сеитаблаев, известный по фильмам «Хайтарма» и «Киборги», будет вместе Олегом Сенцовым экранизировать его пьесу «Номера».

Об этом 16 октября на пресс-конференции в Киеве сообщила продюсер будущего фильма Анна Паленчук, сообщает ZIK.

«Я со страхом начал читать эту пьесу. Зная Олега и зная, что сейчас с ним происходит, скажу откровенно: я очень боялся, что мне не понравится. Но сам для себя решил, что в случае чего напишу, что это не мой материал и я не вижу себя в контексте того, как я мог бы его реализовать. С большой радостью я почувствовал, что мне очень нравится», – сказал Сеитаблаев.

Режиссер добавил, что снять этот фильм по пьесе будет для него «вызовом».

16 октября в Киеве объявили о начале производства фильма «Номера» по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова.

По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, пьеса Сенцова получила финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления.

Как сообщалось, премьера театрального представления «Номера» по пьесе украинского режиссера Олега Сенцова планируется на конец ноября 2018 года.