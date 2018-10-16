Корветы Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", вернулись из Средиземного моря в Астрахань.

Выйдя из порта Тартус в Сирии они через пролив Босфор совершили переход в Черное море, а потом по Волго-Донскому каналу на военно-морскую базу.

- В дальнем морском походе корабли прошли свыше 19 тысяч морских миль, а это почти 36 тысяч километра, - сообщил "РГ" офицер пресс-службы Южного военного округа, капитан-лейтенант Александр Пенделеев.

Отметим, что корабли Каспийской флотилии предназначены для действий в прибрежной морской зоне и акватории крупных рек. Поэтому полноценный переход за четыре моря, да еще и на длительное расстояние для кораблей типа "Буян-М" - это суровое испытание для механизмов и экипажа.

- За пять месяцев нахождения в дальней морской зоне экипажи ракетных кораблей отработали сразу несколько задач. Наиболее значимое - это совместные учении подразделений ВМФ и дальней авиации России с 1 по 8 сентября в Средиземном море, - отметили в пресс-службе ЮВО.

Экипажи ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Великий Устюг" провели комплекс артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

После стоянки в Астрахани корветы совершат переход к постоянному месту базирования в Каспийск, где строится новая военно-морская база.

Справка:

В октябре 2015 года "Град Свияжск" и "Великий Устюг", а также малый ракетный корабль "Углич" и сторожевой корабль "Дагестан" нанесли ракетный удар "Калибрами" по объектам в Сирии. Всего было выпущено 26 крылатых ракет, которые поразили 11 целей. Ракеты могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы "Калибром" составляет две тысячи километров.