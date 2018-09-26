На предстоящих парламентских выборах в Молдове, Москва никого не будет поддерживать, но у нее есть ожидания

08:05 17.10.2018 0 комментариев Молдова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва никого не будет поддерживать на предстоящих парламентских выборах в Молдове. В то же время она подчеркнула, что у Москвы есть свои ожидания.

«Наша принципиальная позиция — мы никого не поддерживаем в Молдове. Но после волеизъявления граждан, которое должно быть независимым, мы ожидаем развития двусторонних отношений с Молдовой», — сказала она во время видеомоста Кишинев-Тбилиси-Таллин-Москва в агентстве Sputnik, передает DESCHIDE.MD.

Отвечая на вопрос о том, что Москва думает о включении в Конституцию Молдовы пункта о евроинтеграции, как стратегическом векторе развития страны, Захарова сказала, что Россия не против этого шага.

«Я могу сказать, что этот вопрос вы должны адресовать вашим политикам. <...> Российская сторона не видит противоречий в том, чтобы любое государство в мире развивало отношения с кем-либо еще. Мы не приемлем обвинений в том, что Россия запрещает кому-либо интегрироваться в различные международные структуры. Мы исходим из того, что полноценное развитие наших двусторонних отношений не должно мешать ориентации Молдовы на ЕС, на евроинтеграцию, на что-либо еще. В чем противоречия? Мы естественные партнеры друг для друга в силу географии. Давайте посмотрим на карту, давайте рассуждать на эти темы не в отрыве от реальности. Мы не видим проблем выстраивания отношений с Молдовой. Только если эти проблемы не создаются искусственно. Мы развиваем наши отношения в рамках БРИКС», — подчеркнула она.

 



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