Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию

07:24 17.10.2018 0 комментариев Армения

Несмотря на то, что моя отставка носит формальный характер, это действительно эмоциональный момент, потому тем самым мы подводим итог очередного этапа революции и переходим на новый этап.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщив о своей отставке в прямом эфире, передает NEWS.am.

По его словам, отставка не означает, что он пытается избежать ответственности, а напротив: «довести до конца бархатную, народную революцию, провести внеочередные выборы и вернуть власть народу».

«Дорожная карта достижения внеочередных выборов в следующем: после моей отставки президент страны немедленно принимает отставку правительства, в ближайшие 14 дней парламент дважды не избирает премьер-министра, что приводит к роспуску парламента, и президент страны назначает внеочередные парламентские выборы.

В этот период члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, как и я свои...Если же в декабре вы в ходе внеочередных выборов выразите вотум доверия нашей политической силы, я буду переизбран на пост премьера.

Конечно многие опасаются, что парламентские силы могут выдвинуть другого кандидата, и готовы ли мы к подобному сценарию. События 2 октября показали, что мы готовы к любому сценарию, потому ни одна сила не может противостоять воле народа», - отметил Пашинян. По его словам, парламентские силы продемонстрировали, что вне зависимости от разногласий, стабильность и безопасность государства является для них красной чертой, и «я верю, что они ее никогда не перейдут». В особенности, с учетом того, что Республиканская партия Армении, блок «Царукян» и АРФ Дашнакцутюн заявили, что не будут выдвигать кандидата. Обращаясь к бывшему парламентскому большинству, Пашинян отметил, что «мы критиковали и критикуем вас, но это не означает, что в Армении ищут врагов». «В Армении, в кругу армянства у меня не было, нет и не будет врагов», - заявил он, пожелав удачи всем политическим силам на внеочередных выборах.



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