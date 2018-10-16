«Аэрофлот» остановил продажу льготных билетов в оккупированный Крым кончились субсидии

07:04 17.10.2018 0 комментариев Крым

«Аэрофлот» и его дочернии компании «Россия» и «Аврора» перестали продавать билеты в города Дальнего Востока, а также в Симферополь и Калининград по сниженным ценам.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо компании, передает Новая Газета.

В авиакомпании объяснили, что все субсидии, выделенные государством для реализации льгот, закончились. Билет по сниженной цене могли приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и выше 60 лет, а также люди с определенными видами инвалидности.

Сумма субсидий, согласно сообщению Росавиации, составляла 3,8 млрд рублей и была рассчитана до 1 декабря. Ее получили семь компаний для перевозки пассажиров в Симферополь и на Дальний Восток, а в Калининград — шесть компаний.

Купить билеты на Дальний Восток у «Аэрофлота» можно было с 29 марта, однако уже через шесть дней это возможность приостановили, так как субсидии закончились. Льготную продажу билетов возобновили в августе. Стоимость перелета из Москвы во Владивосток составляла 7400 рублей.



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